दो दिन में ही 100 रुपये से 153 रुपये के पार, बाजार में धमाल मचाए हैं Groww के शेयर

संक्षेप: Groww Share: ग्रो के शेयरों में लिस्टिंग के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 15% से ज्यादा उछाल के साथ 153.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर दो दिन में ही 100 रुपये से 153 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड (Groww या ग्रो) के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। ग्रो के शेयरों में लिस्टिंग के दूसरे दिन जबरदस्त तेजी है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 153.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर दो दिन में ही 100 रुपये से 153 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। इश्यू प्राइस के मुकाबले ग्रो के शेयर अब 50 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार 12 नवंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं।

अच्छी लिस्टिंग के बाद 130 रुपये के पार पहुंच गए थे शेयर

ग्रो (Groww) के शेयर बुधवार को BSE में 14 पर्सेंट के फायदे के साथ 114 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर बुधवार को उछाल के साथ 130.94 रुपये पर बंद हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 100 रुपये था। ग्रो का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 नवंबर 2025 को खुला था और यह 7 नवंबर तक ओपन रहा। ग्रो के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 6632.30 करोड़ रुपये तक का था।