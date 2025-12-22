3 दिन में 20% से ऊपर उछला ग्रो का शेयर, आज ₹172.50 के डे हाई पर पहुंचा

Hindustan Hindi News
Groww Share Price: ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के शेयर सोमवार को 7% तक चढ़कर 172.50 रुपये के डे हाई पर पहुंच गए। यह लगातार तीसरा दिन है, जब यह स्टॉक उड़ान पर है। आज की इस तेजी के साथ, शेयर इन 3 दिनों में 20% से अधिक उछला है।

Dec 22, 2025 11:36 am IST
ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के शेयर सोमवार को 7% तक चढ़कर 172 रुपये के डे हाई पर पहुंच गए। यह लगातार तीसरा दिन है, जब यह स्टॉक उड़ान पर है। आज की इस तेजी के साथ, शेयर इन 3 दिनों में 20% से अधिक उछला है। अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने पिछले शुक्रवार को इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए 'खरीद' की रेटिंग दी।

जेफरीज ने कहा कि सक्रिय ग्राहकों के हिसाब से भारत के सबसे बड़े रिटेल ब्रोकर ग्रो ने रॉबिनहुड जैसी रणनीति अपनाई है, जो नए उत्पादों के विस्तार और मार्जिन में सुधार के कारण अगले तीन वर्षों में कमाई में 35% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि (CAGR) का कारण बन सकती है।

टार्गेट प्राइस 180 रुपये

ब्रोकरेज ने शेयर का लक्ष्य मूल्य 180 रुपये रखा है, जो पिछले बीएसई बंद भाव 161 रुपये से 12% अधिक है। जेफरीज ने बताया कि केवल वित्तीय वर्ष 2021 में ब्रोकरेज के क्षेत्र में प्रवेश करने के बावजूद ग्रो सक्रिय ग्राहकों के मामले में देश का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया है, जिसका बाजार हिस्सा 26% है जबकि दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी का 16% है।ग्रो की तेज वृद्धि का श्रेय उन्होंने म्यूचुअल फंड-नेतृत्व वाले ग्राहक अधिग्रहण चैनल, सहज प्लेटफॉर्म डिजाइन और मजबूत मुंहजबानी प्रचार को दिया।

भविष्य के ग्रोथ के चालक

जेफरीज ने कहा कि ग्रो के पास अब कई ग्रोथ चालक मौजूद हैं, जिनमें मुख्य ब्रोकरेज व्यवसाय में लगातार बाजार हिस्सेदारी बढ़ना, नए प्रस्तावों का तेजी से विस्तार और अल्पकालिक मंदी के बाद मार्जिन विस्तार में वापसी शामिल है।

रॉबिनहुड जैसा विस्तार

जेफरीज के आशावादी रुख का एक प्रमुख स्तंभ ग्रो का विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो है, जिसकी तुलना उन्होंने रॉबिनहुड के "प्रोडक्ट स्पीड" आउटलुक से की है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मार्जिन ट्रेडिंग सुविधाएं, वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं, कमोडिटीज, बॉन्ड और प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण जैसे उत्पादों की शुरुआत और विस्तार से ग्रो का राजस्व वित्तीय वर्ष 2026-28 के दौरान 29% सालाना की दर से बढ़ेगा।

नए व्यवसायों से राजस्व बढ़ने की उम्मीद

ब्रोकरेज ने यह भी उजागर किया कि ग्रो की लगभग 50% ग्राहक संपत्ति म्यूचुअल फंड में रखी हुई है, जो वर्तमान में प्लेटफॉर्म के लिए कोई राजस्व नहीं उत्पन्न करती है। जब इन ग्राहकों को अधिक उपज वाले उत्पाद क्रॉस-सेल किए जाएंगे, तो जेफरीज का अनुमान है कि नए बिजनेस वित्तीय वर्ष 2028 तक कुल राजस्व का लगभग 20% हिस्सा बन सकते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 1% से तेजी से बढ़ोतरी होगी, जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का योगदान अग्रणी होगा।

वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय का मूल्यांकन

जेफरीज ने ग्रो के वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय का मूल्यांकन 38 अरब रुपये रखा है, जो 30% की अनुमानित राजस्व CAGR और वित्तीय वर्ष 2030 तक लागत-से-आय अनुपात में 67% तक सुधार पर आधारित है। यह मूल्यांकन ग्रो के कुल ग्राहक संपत्ति आधार के भीतर वेल्थ उत्पादों की 10% पैठ को ध्यान में रखता है।

प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक

जेफरीज ने बताया कि ग्रो का समायोजित EBIDTA मार्जिन पहले ही वित्तीय वर्ष 2023 के 36% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 59% हो गया है, जो रॉबिनहुड और घरेलू प्रतिद्वंद्वी एंजल वन दोनों से आगे है।

हालांकि वित्तीय वर्ष 2026 में मार्जिन के नरम ब्रोकरेज रेवेन्यू और वेल्थ बिजनेस में प्रारंभिक निवेश के कारण घटने की संभावना है, लेकिन ब्रोकरेज को उम्मीद है कि परिचालन उत्तोलन में सुधार, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व बढ़ने और विपणन लागत अन्य इंटरनेट कंपनियों के बराबर रहने से वित्तीय वर्ष 2026 के निचले स्तर से 700 आधार अंकों की वापसी होगी।

जोखिम कारक

जेफरीज ने नियामक परिवर्तनों, तेज होती प्रतिस्पर्धा और साइबर सुरक्षा खतरों को जोखिम के रूप में रेखांकित किया है, यह कहते हुए कि नए व्यवसायों पर ग्रो का निष्पादन किसी भी आगे के मूल्यांकन पुनर्निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

