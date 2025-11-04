Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़groww IPO rs 95 to 100 price band rs 17 premium in gray market application open till november 7
Groww IPO: ₹95-100 प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट में 17 रुपये प्रीमियम, 7 नवंबर तक खुला है आवेदन

Groww IPO: ₹95-100 प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट में 17 रुपये प्रीमियम, 7 नवंबर तक खुला है आवेदन

संक्षेप: Groww IPO: आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें से 1,060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके और बाकी 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचकर आएंगे।

Tue, 4 Nov 2025 11:58 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Groww IPO: बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी ग्रो के आईपीओ की सदस्यता अवधि आज, 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय की है। यह आईपीओ नए शेयर जारी करने और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचने (ऑफर फॉर सेल - OFS) दोनों का मिश्रण है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें से 1,060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके और बाकी 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचकर आएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)

आईपीओ कीआधिकारिक कीमत से पहले, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 17 रुपये के प्रीमियम पर यानी लगभग 117 रुपये में खरीदे-बेचे जा रहे हैं। इससे लिस्टिंग के समय मजबूत गेन की संभावना का संकेत मिलता है।

पहले दिन की सदस्यता

आईपीओ केपहले दिन सुबह 10:45 बजे तक, आवंटन के लिए उपलब्ध शेयरों का 0.09 गुना आवेदन आ चुका था। खुदरा (रिटेल) निवेशकों का हिस्सा 0.39 गुना और बड़े निवेशकों (NII) का हिस्सा 0.09 गुना भर गया था।

आवंटन और लिस्टिंग की तारीख

शेयरोंका आवंटन 8 नवंबर 2025 को होने की संभावना है, लेकिन यह तारीख शनिवार है इसलिए इसे 10 नवंबर 2025 तक टाला जा सकता है। शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग सबसे अधिक संभावित तारीख 12 नवंबर 2025 है।

लॉट साइज और अन्य विवरण

एक निवेशक कम सेकम 150 शेयरों के एक लॉट में आवेदन कर सकता है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited को बनाया गया है।

आवेदन करें या नहीं?

अनुज गुप्ता ने इस आईपीओ को 'सब्सक्राइब' यानी आवेदन करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि कंपनी का मूल्यांकन लगभग 61,700 करोड़ रुपये है और इसके 1.43 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर हैं। हालांकि, सेबी के नए नियमों के कारण ब्रोकिंग उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, निवेशक लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं।

शिवानी न्याती (स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट) की सलाह

उनका मानना है कि कंपनी एक अग्रणी डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है और इसका बाजार में 26% से अधिक हिस्सा है। हालांकि, मौजूदा वैल्यूएशन को देखते हुए इसमें नजदीकी समय में ज्यादा उछाल की गुंजाइश सीमित लगती है। इसलिए, सतर्क निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से ही इसमें निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

भारती एयरटेल का बयान

कंपनीने कहा, "इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भारती एयरटेल के लिए यह समझदारी है कि वह व्यवसाय में पूंजी खर्च और डिविडेंड भुगतान के लिए नकदी प्रवाह को संतुलित करते हुए, इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के अवसरों का लगातार आकलन करे।" साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसी कोई भी खरीद बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।