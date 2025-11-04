Groww IPO: ₹95-100 प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट में 17 रुपये प्रीमियम, 7 नवंबर तक खुला है आवेदन

संक्षेप: Groww IPO: आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें से 1,060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके और बाकी 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचकर आएंगे।

Groww IPO: बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी ग्रो के आईपीओ की सदस्यता अवधि आज, 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय की है। यह आईपीओ नए शेयर जारी करने और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचने (ऑफर फॉर सेल - OFS) दोनों का मिश्रण है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें से 1,060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके और बाकी 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचकर आएंगे।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आईपीओ कीआधिकारिक कीमत से पहले, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 17 रुपये के प्रीमियम पर यानी लगभग 117 रुपये में खरीदे-बेचे जा रहे हैं। इससे लिस्टिंग के समय मजबूत गेन की संभावना का संकेत मिलता है।

पहले दिन की सदस्यता आईपीओ केपहले दिन सुबह 10:45 बजे तक, आवंटन के लिए उपलब्ध शेयरों का 0.09 गुना आवेदन आ चुका था। खुदरा (रिटेल) निवेशकों का हिस्सा 0.39 गुना और बड़े निवेशकों (NII) का हिस्सा 0.09 गुना भर गया था।

आवंटन और लिस्टिंग की तारीख शेयरोंका आवंटन 8 नवंबर 2025 को होने की संभावना है, लेकिन यह तारीख शनिवार है इसलिए इसे 10 नवंबर 2025 तक टाला जा सकता है। शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग सबसे अधिक संभावित तारीख 12 नवंबर 2025 है।

लॉट साइज और अन्य विवरण एक निवेशक कम सेकम 150 शेयरों के एक लॉट में आवेदन कर सकता है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited को बनाया गया है।

आवेदन करें या नहीं? अनुज गुप्ता ने इस आईपीओ को 'सब्सक्राइब' यानी आवेदन करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि कंपनी का मूल्यांकन लगभग 61,700 करोड़ रुपये है और इसके 1.43 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर हैं। हालांकि, सेबी के नए नियमों के कारण ब्रोकिंग उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, निवेशक लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं।

शिवानी न्याती (स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट) की सलाह उनका मानना है कि कंपनी एक अग्रणी डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है और इसका बाजार में 26% से अधिक हिस्सा है। हालांकि, मौजूदा वैल्यूएशन को देखते हुए इसमें नजदीकी समय में ज्यादा उछाल की गुंजाइश सीमित लगती है। इसलिए, सतर्क निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से ही इसमें निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।