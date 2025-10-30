Hindustan Hindi News
4 नवंबर से खुल रहा दिग्गज कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹100, ग्रे मार्केट में अभी से तेजी

संक्षेप: Groww IPO: कंपनी इस इश्यू से कुल ₹6,632.30 करोड़ जुटाएगी, जिसमें ₹1,060 करोड़ का नया इश्यू और ₹5,572.30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। एंकर बुक 3 नवंबर को खुलेगी।

Thu, 30 Oct 2025 09:52 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Groww IPO: फिनटेक कंपनी ग्रो (Groww) की पैरेंट फर्म बिलियनब्रेन गेराज वेंचर्स लिमिटेड का मस्ट अवेटेड IPO मंगलवार, 4 नवंबर 2025 से खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने शेयरों की कीमत ₹95-₹100 प्रति शेयर तय की है। निवेशक कम से कम 150 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनी इस इश्यू से कुल ₹6,632.30 करोड़ जुटाएगी, जिसमें ₹1,060 करोड़ का नया इश्यू और ₹5,572.30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 3 नवंबर को खुलेगा।

क्या है डिटेल

कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप ग्लोबल, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। IPO में 75% हिस्सा QIBs, 15% NIIs और सिर्फ 10% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। IPO का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt Ltd को बनाया गया है। कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों एक्सचेंजों पर शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को लिस्ट होंगे।

ग्रे मार्केट में भाव

ग्रे मार्केट में ग्रो के शेयर ₹10 प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं, जो लिस्टिंग के समय लगभग 10% बढ़त का संकेत देता है। कंपनी ने Q1 FY26 में ₹378.37 करोड़ का मुनाफा और ₹948.47 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। FY25 में इसका नेट प्रॉफिट ₹1,824.37 करोड़ रहा।

कंपनी का कारोबार

2017 में स्थापित, ग्रो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, F&O, ETFs, IPOs, डिजिटल गोल्ड और अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा देता है। कंपनी अपने यूजर्स को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF), एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, न्यू फंड ऑफर (NFO) और क्रेडिट सॉल्यूशंस जैसी वैल्यू-ऐडेड सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यूजर बेस के लिहाज से ग्रो देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है।

