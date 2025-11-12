सिर्फ 5% था GMP, पर कंपनी की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन 23% से ज्यादा का फायदा

संक्षेप: ग्रो के शेयर बुधवार सुबह ग्रे मार्केट में सिर्फ 5% के प्रीमियम पर थे। हालांकि, ग्रो के शेयर बुधवार को BSE में 14% के प्रीमियम के साथ 114 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 8% से ज्यादा चढ़कर 124 रुपये पर पहुंच गए।

बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड यानी ग्रो के आईपीओ (Groww IPO) ने लिस्टिंग वाले दिन ग्रे मार्केट का सारा गुणा-गणित उल्टा कर दिया। ग्रो के शेयर लिस्टिंग वाले दिन यानी बुधवार सुबह ग्रे मार्केट में सिर्फ 5 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि, ग्रो के शेयरों की लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) से कहीं ऊपर हुई है। ग्रो के शेयर बुधवार को BSE में 14 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 114 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, कंपनी के शेयर NSE पर 112 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 100 रुपये था।

लिस्टिंग के बाद शेयरों में तेज उछाल

शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग के बाद ग्रो (Groww) के शेयर BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 124 रुपये पर पहुंच गए हैं। NSE पर भी कंपनी के शेयर 124 रुपये के हाई पर जा पहुंचे हैं। यानी, 100 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले ग्रो के शेयर 24 पर्सेंट फायदे पर पहुंच गए हैं। ग्रो के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 6632.30 करोड़ रुपये तक का था। ग्रो का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 नवंबर 2025 को खुला था और यह 7 नवंबर तक ओपन रहा।