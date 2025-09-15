Groww IPO may list in november this week company will file updates DRHP report Groww IPO नवंबर में हो सकता है ओपन, इस हफ्ते कंपनी उठाने जा रही है बड़ा कदम, Business Hindi News - Hindustan
Groww IPO may list in november this week company will file updates DRHP report

Groww IPO नवंबर में हो सकता है ओपन, इस हफ्ते कंपनी उठाने जा रही है बड़ा कदम

एक्टिव यूजर्स के मामले में भारत के सबसे बड़े इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म Groww का आईपीओ जल्द ही दस्तक दे सकता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 80,000 करोड़ रुपये (9 बिलियन डॉलर) के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की तैयारी में है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:58 AM
एक्टिव यूजर्स के मामले में भारत के सबसे बड़े इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म Groww का आईपीओ जल्द ही दस्तक दे सकता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 80,000 करोड़ रुपये (9 बिलियन डॉलर) के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की तैयारी में है। बता दें, कंपनी की शेयर बाजार में नवंबर में लिस्टिंग हो सकती है।

मजबूत नतीजों की वजह से वैल्यूएशन में हो सकता है इजाफा

रिपोर्ट के अनुसार ग्रो (Groww) इस हफ्ते अपडेटेड डीआरएचपी दाखिल करेगा। कंपनी भारत की कुछ टेक स्टार्टअप स्टार्टअप कंपनियों में से एक है, जो प्रॉफिट बना रही हैं। बता दें, पहले कंपनी की तैयारी 7 से 8 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की थी। लेकिन वित्त वर्ष 2025 में ग्रो के मजबूत नतीजों और वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब अधिक वैल्यूएशन की उम्मीद हर कोई कर रहा है।

नेट प्रॉफिट में 3 गुना इजाफा

वित्त वर्ष 2025 में ग्रो का कुल नेट प्रॉफिट 1819 करोड़ रुपये रहा था। जोकि तीन गुना बढ़ गया। बीते वित्त वर्ष कंपनी का कुल रेवन्यू 4056 करोड़ रुपये रहा था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने पहली तिमाही में भी प्रॉफिट बनाया है।

ग्रो के आईपीओ का बड़ा हिस्सा शेयरों की बिकवाली (ऑफर फॉर सेल) पर आधारित हो सकता है। वहीं, छोटा हिस्सा नए शेयरों के जरिए जारी किया जा सकता है।

पेटीएम के करीब वैल्यूएशन

चर्चा में जो वैल्यूएशन हो वो ग्रो को पेटीएम के करीब ले जा रहा है। एंजल वन की शेयर बाजारों में लिस्टिंग 2.5 बिलियन डॉलर हो सकती है। मौजूदा समय में ग्रो के पास 15 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। बता दें, आईपीओ के पहले ग्रो ने 200 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।

कौन-कौन ग्रो आईपीओ में बेच सकता है हिस्सेदारी

इस कंपनी के शुरुआती निवेशक जैसे Peak XV, Y Combinator, Ribbit Capital और टाइगर ग्लोबल अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच सकते हैं। आईपीओ से पहले ग्रो ने Iconiq Capital और जीआईसी से 7 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 200 मिलियन डॉलर का फंड जुटाया था।

