खुलने से पहले ही GMP में तगड़ी तेजी, 4 नववंबर से खुल रहा दिग्गज कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹100

Mon, 3 Nov 2025 11:44 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Groww IPO GMP: आईपीओ बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अब इसी कड़ी में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड अपना बहुप्रतीक्षित IPO लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य प्राथमिक बाजार से ₹6,500 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाने का है। खास बात यह है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगातार बढ़ रहा है और निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

कल से खुल रहा IPO

ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने अपने आईपीओ के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने 61,700 करोड़ रुपये (करीब सात अरब डॉलर) से अधिक के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि उसका 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ सार्वजनिक अभिदान के लिए चार नवंबर को खुलेगा और सात नवंबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक तीन नवंबर को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में 55.72 करोड़ रुपये शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) घटक के साथ 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर का संयोजन है। कंपनी का शेयर 12 नवंबर को बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है।

क्या चल रहा GMP?

3 नवंबर सुबह 8:30 बजे तक ग्रो आईपीओ का GMP ₹16.7 प्रति शेयर रहा। इसका मतलब है कि यह अपने ऊपरी प्राइस बैंड ₹100 पर करीब 16.7% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में GMP में तेजी आई है। 28 अक्टूबर को ₹10, 30 अक्टूबर को ₹15 और 31 अक्टूबर को ₹16 था। इससे साफ है कि बाजार में इस इश्यू को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

कंपनी का कारोबार

बेंगलुरु स्थित ग्रो देश के सबसे लोकप्रिय फिनटेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। यह ऐप के ज़रिए निवेशकों को शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और ETF में निवेश की सुविधा देता है। कुछ ही सालों में ग्रो ने भारत के निवेश बाजार को पूरी तरह बदल दिया है और लाखों नए युवाओं को शेयर बाजार से जोड़ा है।

