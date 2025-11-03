Groww IPO को मिली एंकर निवेशकोंं से ₹50,000 करोड़ की बोली, कल से हो रहा ओपन, GMP दिखा रहा 14.50% का फायदा

संक्षेप: Groww IPO: कल से रिटेल निवेशकों के लिए ग्रो का आईपीओ कल यानी 4 नवंबर को खुलेगा। लेकिन आज यह एंकर निवेशकों को लिए ओपन हुआ। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रो का आईपीओ एंकर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिली हैं।

Groww IPO: कल से रिटेल निवेशकों के लिए ग्रो का आईपीओ कल यानी 4 नवंबर को खुलेगा। लेकिन आज यह एंकर निवेशकों को लिए ओपन हुआ। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रो का आईपीओ एंकर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार दी अबु धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी, Sequoia Capital, Coatue, Dragoneer जैसे दिग्गजों ने कंपनी पर दांव लगाया है। एंकर निवेशकों के लिए कंपनी ने 2950 करोड़ रुपये रिजर्व किए हैं।

कल से रिटेल निवेशकों के लिए हो रहा ओपन यह आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने 95 रुपये से 100 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 150 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का दांव लगाना होगा।

किसके लिए कितना हिस्सा आरक्षित रहेगा? ग्रो आईपीओ का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

6632.30 करोड़ रुपये का साइज ग्रो आईपीओ का साइज 6632.30 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 10.60 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 55.72 करोड़ शेयर जारी करेगी।

ग्रे मार्केट में कंपनी की क्या स्थिति? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 14.5 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड रहा है। जोकि 14.50 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा करता है। हालांकि, कल ग्रे मार्केट में ग्रो का आईपीओ 16.7 रुपये के प्रीमियम पर था। कल की तुलना में ग्रे मार्केट में स्थिति कमजोर हुई है। यह सबसे अधिक जीएमपी भी यही है। बता दें, 29 अक्टूबर को जीएमपी 10 रुपये था।