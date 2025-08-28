ग्रो के IPO को सेबी की हरी झंडी, क्या है कंपनी का प्लान, जानें डिटेल

Groww IPO News: ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन दिया था। इस आईपीओ का लक्ष्य 70 करोड़ डॉलर से एक अरब डॉलर के बीच फंड जुटाना है।

Groww IPO News: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री होने वाली है। दरअसल, स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन दिया था। इस आईपीओ का लक्ष्य 70 करोड़ डॉलर से एक अरब डॉलर के बीच फंड जुटाना है। आइए आईपीओ के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है कंपनी का प्लान प्रस्तावित आईपीओ, इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का एक संयोजन है। यह कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश के लिए करने की योजना बना रही है। बता दें कि बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने मई में एक गोपनीय प्री-फाइलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सेबी के पास एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था।

कई बड़े निवेशकों का दांव इस कंपनी में पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे निवेशकों का दांव है। इस आईपीओ के प्रबंधन के लिए, ग्रो ने पहले ही जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड को नियुक्त कर लिया है।