ग्रो के IPO को सेबी की हरी झंडी, क्या है कंपनी का प्लान, जानें डिटेल

Groww IPO News: ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन दिया था। इस आईपीओ का लक्ष्य 70 करोड़ डॉलर से एक अरब डॉलर के बीच फंड जुटाना है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:52 PM
Groww IPO News: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री होने वाली है। दरअसल, स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन दिया था। इस आईपीओ का लक्ष्य 70 करोड़ डॉलर से एक अरब डॉलर के बीच फंड जुटाना है। आइए आईपीओ के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है कंपनी का प्लान

प्रस्तावित आईपीओ, इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का एक संयोजन है। यह कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश के लिए करने की योजना बना रही है। बता दें कि बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने मई में एक गोपनीय प्री-फाइलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सेबी के पास एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था।

कई बड़े निवेशकों का दांव

इस कंपनी में पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे निवेशकों का दांव है। इस आईपीओ के प्रबंधन के लिए, ग्रो ने पहले ही जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड को नियुक्त कर लिया है।

कंपनी के बारे में

साल 2016 में स्थापित ग्रो भारत के लीडिंग वेल्थटेक प्लेटफॉर्म में से एक है। यह कंपनी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड निवेश और कई अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करती है। यह फिनटेक जेरोधा और अपस्टॉक्स जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इस कंपनी के 1.23 करोड़ से ज्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और अगस्त 2025 तक इसकी बाजार हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से ज्यादा होगी। कंपनी पंजीयक को दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4,056 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,818 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया।

