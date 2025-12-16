पैसे का कर लीजिए इंतजाम, IPO के लिए सेबी को ड्राफ्ट पेपर देने जा रही जेप्टो
अगले हफ्ते की शुरुआत में जेप्टो लगभग 500 मिलियन डॉलर के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइल करने की तैयारी कर रही है। जेप्टो के आईपीओ में एक नया इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा सेकेंडरी शेयर बिक्री शामिल होने की उम्मीद है।
ग्रॉसरी डिलीवरी फर्म जेप्टो लिमिटेड के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, अगले हफ्ते की शुरुआत में जेप्टो लगभग $500 मिलियन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइल करने की तैयारी कर रही है। ईटी की खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया कि कंपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और मॉर्गन स्टेनली, HSBC होल्डिंग्स Plc और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक की लोकल यूनिट्स के साथ मिलकर एक गोपनीय तरीके से अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा करने पर काम कर रही है।
क्या है पूरा प्लान
सूत्रों के मुताबिक जेप्टो के आईपीओ में एक नया इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा सेकेंडरी शेयर बिक्री शामिल होने की उम्मीद है। इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का पैसा विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और IPO के आकार और समय सहित डिटेल्स में अभी भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, इसके बारे में जेप्टो, Goldman सैक्स और HSBC के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, अन्य बैंकों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
बता दें कि भारत का क्विक-कॉमर्स सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें स्टार्टअप किराने के सामान और घरेलू सामान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वेयरहाउस और डिलीवरी फ्लीट के घने नेटवर्क बनाने की होड़ में हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप और Temasek सहित ग्लोबल निवेशकों ने इस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है।
जेप्टो का कैश बैलेंस
नवंबर 2024 तक जेप्टो के पास $1.4 बिलियन (लगभग 12,596 करोड़ रुपये) का कैश बैलेंस था। इस साल अक्टूबर में फंडरेज के बाद यह घटकर 900 मिलियन डॉलर (लगभग 8,097 करोड़ रुपये) हो गया है, जिसका मतलब है कि एक साल से भी कम समय में लगभग 500 मिलियन डॉलर या लगभग 4,498 करोड़ रुपये खर्च हो गए।