Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Grocery delivery firm zepto said to plan filing for 500 million dollar india ipo next week
पैसे का कर लीजिए इंतजाम, IPO के लिए सेबी को ड्राफ्ट पेपर देने जा रही जेप्टो

पैसे का कर लीजिए इंतजाम, IPO के लिए सेबी को ड्राफ्ट पेपर देने जा रही जेप्टो

संक्षेप:

अगले हफ्ते की शुरुआत में जेप्टो लगभग 500 मिलियन डॉलर के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइल करने की तैयारी कर रही है। जेप्टो के आईपीओ में एक नया इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा सेकेंडरी शेयर बिक्री शामिल होने की उम्मीद है।

Dec 16, 2025 02:12 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रॉसरी डिलीवरी फर्म जेप्टो लिमिटेड के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, अगले हफ्ते की शुरुआत में जेप्टो लगभग $500 मिलियन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइल करने की तैयारी कर रही है। ईटी की खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया कि कंपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और मॉर्गन स्टेनली, HSBC होल्डिंग्स Plc और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक की लोकल यूनिट्स के साथ मिलकर एक गोपनीय तरीके से अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा करने पर काम कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है पूरा प्लान

सूत्रों के मुताबिक जेप्टो के आईपीओ में एक नया इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा सेकेंडरी शेयर बिक्री शामिल होने की उम्मीद है। इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का पैसा विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और IPO के आकार और समय सहित डिटेल्स में अभी भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, इसके बारे में जेप्टो, Goldman सैक्स और HSBC के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, अन्य बैंकों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

बता दें कि भारत का क्विक-कॉमर्स सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें स्टार्टअप किराने के सामान और घरेलू सामान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वेयरहाउस और डिलीवरी फ्लीट के घने नेटवर्क बनाने की होड़ में हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप और Temasek सहित ग्लोबल निवेशकों ने इस सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

जेप्टो का कैश बैलेंस

नवंबर 2024 तक जेप्टो के पास $1.4 बिलियन (लगभग 12,596 करोड़ रुपये) का कैश बैलेंस था। इस साल अक्टूबर में फंडरेज के बाद यह घटकर 900 मिलियन डॉलर (लगभग 8,097 करोड़ रुपये) हो गया है, जिसका मतलब है कि एक साल से भी कम समय में लगभग 500 मिलियन डॉलर या लगभग 4,498 करोड़ रुपये खर्च हो गए।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।