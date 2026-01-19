ग्रीनलैंड विवाद से सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा भाव

संक्षेप: Gold Silver Price Today: सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड 1.6% बढ़कर 4,668.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो इससे पहले 4,690.59 डॉलर के शिखर पर था। चांदी 3.2% बढ़कर 93.0211 डॉलर पर पहुंच गई और 94.1213 डॉलर के उच्च स्तर को छू गई।

Gold Silver Price Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की जोरदार कोशिशों ने अमेरिका और यूरोप के बीच एक हानिकारक ट्रेड वॉर की आशंकाएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिंगापुर में सुबह 8:11 बजे तक स्पॉट गोल्ड 1.6% बढ़कर 4,668.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो इससे पहले 4,690.59 डॉलर के शिखर पर था। चांदी 3.2% बढ़कर 93.0211 डॉलर पर पहुंच गई और 94.1213 डॉलर के उच्च स्तर को छू गई। प्लैटिनम और पैलेडियम में भी बढ़त रही। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.1% घटा।

यूरोप पर नए टैरिफ ट्रंप ने कहा है कि वह आठ यूरोपीय देशों, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, पर टैरिफ लगाएंगे, जिन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की उनकी योजना का विरोध किया है। यह 10% शुल्क 1 फरवरी से लागू होगा और जून तक बढ़कर 25% हो जाएगा। इस कदम ने बचाव साधन के रूप में कीमती धातुओं की मांग को बढ़ावा दिया है।

यूरोपीय प्रतिक्रिया यूरोपीय नेता आने वाले दिनों में एक आपातकालीन बैठक करेंगे, क्योंकि वे संभावित उपायों पर विचार कर रहे हैं। वार्ताओं से जुड़े ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार, सदस्य देश प्रतिक्रिया देने के कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अमेरिकी माल पर 93 अरब यूरो (108 अरब डॉलर) का प्रतिशोधी शुल्क लगाना भी शामिल है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोपीय संघ के एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट (ACI) को सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। ACI ब्लॉक का सबसे शक्तिशाली प्रतिशोधी उपकरण है, और यह EU को जबरदस्ती के व्यापार उपायों के जवाब में कई कदम उठाने की अनुमति देता है।

विश्लेषकों का नजरिया मेलबर्न स्थित कैपिटल डॉट कॉम के एक विश्लेषक काइल रोड्डा ने कहा, "भू-राजनीतिक जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। नई व्यापार अनिश्चितता विकास की संभावनाओं को कमजोर कर रही है और अमेरिकी विदेश नीति अमेरिकी डॉलर में विश्वास को कम कर रही है। यह सोने और चांदी के लिए एक आदर्श मिश्रण है।"

पिछला प्रदर्शन और बाजार की स्थिति वर्ष 2025 में तेज बढ़त के बाद, इस साल कीमती धातुओं में तेजी आई है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के नेता को गिरफ्तार किया और फिर ग्रीनलैंड को हासिल करने की धमकियों को दोहराया।