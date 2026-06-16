स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हरियाली, 14% तक उछले शेयर

फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त हरियाली छाई हुई है। कुछ शेयर तो 14 फीसद तक चढ़ गए। इसकी वजह यह है कि बाजार को उम्मीद बंध गई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस शुक्रवार तक खुल सकता है, जिससे इन कंपनियों को जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पर मंडरा रहा संकट कम हो जाएगा।

अमेरिका-ईरान के बीच शुरुआती डील से राहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एक शुरुआती डील पर दस्तखत हो गए हैं। इस समझौते के तहत अप्रैल में घोषित युद्धविराम को और 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी खोल दिया जाएगा। यह फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से प्रभावी रूप से बंद पड़ा था।

किन कंपनियों के शेयर चढ़े? फर्टिलाइजर कंपनी FACTके शेयर सबसे अधिक उछाल मार रहे हैं। आज इसका शेयर 14 फीसद उछलकर 1,029 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। चंबल फर्टिलाइजर्स के शेयर में 5 फीसद, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) में 4 फीसद और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में 3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारत पर सिर्फ कच्चे तेल का ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह का असर भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ कच्चे तेल के लिए ही मायने नहीं रखता। इस रास्ते से पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर, निर्माण सामग्री, खाद और सोने-चांदी जैसी चीजों की सप्लाई भी होती है। अगर यह रास्ता खुल जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों को सप्लाई में राहत मिलेगी। फर्टिलाइजर कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है।

16 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं सरकार के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस वक्त 16 ऐसे जहाज फंसे हैं जो भारत के लिए खाद की खेप लेकर आ रहे हैं। मंत्रालय की संयुक्त सचिव बंदना प्रेयसी ने बताया कि इनमें 8 जहाज पर 3,30,000 मीट्रिक टन यूरिया, 4 जहाजों पर 2,57,000 टन डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), एक जहाज पर अमोनिया और तीन जहाजों पर 1,10,000 टन सल्फर है। अगर यह रास्ता नहीं खुलता, तो ये सारी खेप अटकी रहती।

इस सीजन में नहीं होगी खाद की किल्लत सरकार ने गर्मियों की फसलों की जरूरत पूरी करने के लिए पहले ही 5 मिलियन टन खाद (यूरिया सहित) आयात कर लिया है, साथ ही देश में उत्पादन भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा, 1.7 मिलियन टन यूरिया आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है।

प्रेयसी ने कहा कि अभी उन्हें चालू बुआई सीजन में खाद की कमी जैसी कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि इस सीजन में भारत में करीब 3.84 करोड़ टन उर्वरक की खपत होने का अनुमान है।

भारत की कच्चे माल पर भारी निर्भरता भारत को उर्वरक बनाने के लिए जिन दो मुख्य कच्चे मालों की जरूरत होती है, पहला अमोनिया और दूसरा सल्फर, उनके लिए वह बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर है। अमोनिया के मामले में यह निर्भरता 78.8 फीसद है, जबकि सल्फर के लिए यह 95.9 फीसद है। ये दोनों ही चीजें ज्यादातर होर्मुज के रास्ते से ही आती हैं, इसलिए अगर वह रास्ता बंद रहता तो उर्वरक कंपनियों पर बुरा असर पड़ता।