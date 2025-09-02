Green Energy Stock Inox Wind may touch 158 rupee mark expert bullish ₹158 तक जा जाएगा यह ग्रीन एनर्जी स्टॉक! एक्सपर्ट्स बुलिश, आज 2% उछला भाव, Business Hindi News - Hindustan
₹158 तक जा जाएगा यह ग्रीन एनर्जी स्टॉक! एक्सपर्ट्स बुलिश, आज 2% उछला भाव

ग्रीन एनर्जी स्टॉक आईएनओएक्स विंड (Inox Wind) के टारगेट प्राइस में ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने बदलाव किया है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में इजाफा किया है। इसका असर आज आईएनओएक्स विंड के शेयरों में देखने को मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:46 PM
ग्रीन एनर्जी स्टॉक आईएनओएक्स विंड (Inox Wind) के टारगेट प्राइस में ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने बदलाव किया है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में इजाफा किया है। इसका असर आज आईएनओएक्स विंड के शेयरों में देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों में 2.5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बीएसई में यह ग्रीन स्टॉक बढ़त के साथ 141.30 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 144.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

क्या है नया टारगेट प्राइस

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आईएनओक्स विंड ने 158 रुपये का नया टारगेट प्राइस सेट किया है। पहले टारगेट प्राइस 154 रुपये सेट किया गया था। बता दें, ब्रोकरेज हाउस ने तिमाही नतीजों के बाद अर्निंग कॉल सामने आने के बाद टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है।

जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि तीसरी तिमाही के बाद कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने 1250 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू सफलता के साथ पूरा किया है। जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी। जेएम फाइनेंशियल का प्रोजेक्शन है कि रेवन्यू 32 प्रतिशत, EBITDA 31 प्रतिशत और प्रॉफिट (टैक्स के बाद) 36 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 में आगे बढ़ेगा।

कंपनी की चालू क्षमता के विषय में अगर बात करें तो पहली तिमाही के बाद अब यह 140 मेगावाट से बढ़कर 146 मेगावाट हो गई है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, यह ग्रीन 2 साल में 184 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 368 और 5 साल में 1153 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

