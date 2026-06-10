Meta से हाथ मिलाते ही रॉकेट बना ये एनर्जी स्टॉक, 1 दिन में 15% चढ़ गया शेयर, क्या अभी बाकी है बड़ी रैली?

ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस (Clean Max Enviro Energy Solutions) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान करीब 15% तक उछल गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मेटा प्लेटफॉर्म्स (Meta Platforms- फेसबुक की पैरेंट कंपनी) के साथ हुआ एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) समझौता है। इस डील के तहत क्लीनमैक्स भारत में 900 मेगावाट (MW) से अधिक की सोलर और विंड एनर्जी क्षमता विकसित करेगी, जो मेटा (Meta) के तेजी से बढ़ रहे AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि वह Meta के लिए राजस्थान और कर्नाटक में 837 MW की नई सोलर और विंड पावर परियोजनाएं विकसित और संचालित करेगी। इससे पहले दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौतों को जोड़कर कुल क्षमता अब 900 MW से अधिक हो जाएगी। यह भारत में किसी टेक कंपनी के लिए सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी सहयोगों में से एक माना जा रहा है।

इस समझौते के तहत Meta इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले 100% पर्यावरणीय लाभ (Environmental Attributes) खरीदेगी। इसका उद्देश्य Meta की उस रणनीति को मजबूत करना है, जिसके तहत कंपनी अपने बिजली उपभोग को पूरी तरह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा से संतुलित करना चाहती है। साथ ही, कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी काम कर रही है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन Meta और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी गुजरात के जामनगर में AI-सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। यह डेटा सेंटर 168 MW क्षमता का होगा और इसे रिलायंस विकसित करेगी। इस परियोजना को भी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ऐसे में भारत अब वैश्विक टेक कंपनियों के लिए ग्रीन डेटा सेंटर और स्वच्छ ऊर्जा निवेश का बड़ा केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।

क्लीनमैक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक कुलदीप जैन ने कहा कि AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा बेहद महत्वपूर्ण है। Meta के साथ यह साझेदारी न केवल कंपनी के कारोबार को नई ऊंचाई देगी, बल्कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) मिशन को भी गति देगी।

Meta की हेड ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी अमांडा यांग ने कहा कि यह समझौता कंपनी के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत के पावर ग्रिड में अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जुड़ सकेगी।

कंपनी के अनुसार, डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ग्राहक उसकी कुल अनुबंधित बिजली बिक्री का 42% हिस्सा बनाते हैं। वित्त वर्ष 2026 में क्लीनमैक्स का कुल अनुबंधित नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 5.7 गीगावाट तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि नई क्षमता का 74% हिस्सा मौजूदा ग्राहकों से आया है, जो कंपनी की मजबूत ग्राहक पकड़ और भरोसे को दर्शाता है।