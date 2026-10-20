काम की बात: सेल की लालच, बिगड़ न जाए बजट की हालत, पढ़ें और इन 5 नियमों को फॉलो करें
मुख्य बातें
- दशहरा एक अच्छा मौका है अपनी अनहेल्दी मनी हैबिट्स, बिना प्लानिंग वाले खर्च और पुरानी गलत आदतों को छोड़ने का
- आज ही सीखें सोच-समझकर खर्च करना, लंबे समय की प्लानिंग करना, अनुशासन से बचत करना और क्रेडिट का सही इस्तेमाल करना
दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें जीवन की कुछ अच्छी सीख देता है। त्योहार के समय ई-कॉमर्स साइट्स पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, परफ्यूम और दूसरी चीजों पर अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। इससे बिना सोचे-समझे खर्च बढ़ सकता है। यानी सेल की लालच आपके बजट को खराब कर सकती है। आसानी से मिलने वाले क्रेडिट और लोन की वजह से खर्च और भी बढ़ जाता है। अगर सही प्लानिंग न हो, तो घर का बजट बिगड़ सकता है और कर्ज भी बढ़ सकता है।
इसलिए त्योहार से पहले ही खर्च और कर्ज की अच्छी प्लानिंग करना जरूरी है। इस दशहरा, अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार का पूरा आनंद लेने के लिए ये पांच आसान पर्सनल फाइनेंस नियम अपनाएं...
पांच आसान पर्सनल फाइनेंस नियम
1. 50-30-20 बजट रूल अपनाएं
इस नियम में आपकी मासिक आय का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% मनपसंद चीजों पर और 20% बचत पर जाता है। जरूरी खर्चों में राशन, किराया और EMI आते हैं। त्योहार की खरीदारी 30% वाले हिस्से से करें, बचत या जरूरी खर्चों से नहीं।
2. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 30% से कम रखें
कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न हो। जैसे अगर आपकी लिमिट 3 लाख रुपये है, तो बकाया 90,000 रुपये से कम रखें। इससे ज्यादा खर्च और कर्ज दोनों काबू में रहते हैं, और क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है।
3. त्योहार के लिए खर्च की सीमा तय करें
पहले से तय करें कि त्योहार पर कितना खर्च करना है और उसी सीमा में रहें। अपनी असली जरूरत के हिसाब से शॉपिंग लिस्ट बनाएं और खर्च को ट्रैक करें। कोशिश यही हो कि त्योहार खत्म होने के बाद कोई कर्ज न बचे।
4. इमरजेंसी फंड को न छुएं
मेडिकल खर्च, ऑपरेशन या दुर्घटना जैसी अचानक आने वाली जरूरतों के लिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। इसे 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर अलग रखें और त्योहार की खरीदारी में इसका इस्तेमाल न करें। जैसे अगर आपका महीने का खर्च 1 लाख रुपये है, तो 3 से 6 लाख रुपये अलग रखें।
5. खर्च से पहले बचत को ऑटोमैटिक करें
अपनी बचत, म्यूचुअल फंड SIP, FD और दूसरे निवेश को ऑटोमैटिक कर दें, ताकि पैसा अपने आप बैंक खाते से कट जाए। इससे वित्तीय अनुशासन बनता है और रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड जमा होता है। अगर समझ न आए, तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। त्योहार की वजह से निवेश को टालें नहीं।
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। अपनी परिस्थितियों पर विचार करें और निर्णय लेने से पहले एक योग्य फाइनेंशियल एडवायजर से परामर्श लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें