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नए लेबर कोड में ग्रेच्युटी कैसे और कब से लागू? सरकार ने दी जानकारी, कर्मचारियों के लिए खबर

Mar 23, 2026 06:13 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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New Labour Codes 2025: नए लेबर कोड 2025 को लेकर कर्मचारियों और कंपनियों के बीच जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था (ग्रेच्युटी कैसे और कब से लागू होगी) अब उस पर सरकार ने साफ जवाब दे दिया है।

नए लेबर कोड में ग्रेच्युटी कैसे और कब से लागू? सरकार ने दी जानकारी, कर्मचारियों के लिए खबर

New Labour Codes 2025: नए लेबर कोड 2025 को लेकर कर्मचारियों और कंपनियों के बीच जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था (ग्रेच्युटी (Gratuity) कैसे और कब से लागू होगी) अब उस पर सरकार ने साफ जवाब दे दिया है। श्रम मंत्रालय ने नई FAQs जारी कर बताया है कि ग्रेच्युटी के नए नियम 21 नवंबर 2025 से ही लागू माने जाएंगे, न कि 1 अप्रैल 2026 से जैसा कई लोग समझ रहे थे।

सरकार ने क्या कहा

सरकार ने साफ किया है कि ग्रेच्युटी की नई गणना पुराने समय पर लागू नहीं होगी। यानी पहले की नौकरी के वर्षों के लिए कोई दोबारा हिसाब नहीं होगा। यह नियम सिर्फ 21 नवंबर 2025 के बाद की अवधि पर लागू होगा। साथ ही ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी के आधार पर ही किया जाएगा।

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क्यों हुआ था कन्फ्यूजन

असल में कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हुए, लेकिन इसके ड्राफ्ट नियम 30 दिसंबर 2025 को जारी किए गए और सरकार ने 1 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा था। इसी टाइमलाइन के अंतर के कारण कई लोगों को लगा कि ग्रेच्युटी जैसे अहम नियम अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि असली प्रभावी तारीख नवंबर 2025 ही है।

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नए नियमों के तहत ग्रेच्युटी अब 'वेज की नई परिभाषा' से जुड़ी होगी, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत तय की गई है। इसमें सिर्फ तय किए गए वेज कंपोनेंट ही शामिल होंगे, जबकि कुछ अलाउंस और अन्य पेमेंट इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मामले में, 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद ग्रेच्युटी देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए आया है। अब अगर कोई कर्मचारी एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है और वह अवधि पूरी करता है, तो उसे भी ग्रेच्युटी का हक मिलेगा। पहले आमतौर पर इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी होती थी, इसलिए यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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50% वेज रूल को लेकर भी स्थिति साफ

इसके अलावा 50% वेज रूल को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में अलाउंस 50% से ज्यादा हैं, तो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक वेज में जोड़ दिया जाएगा, जिससे PF और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट बढ़ सकते हैं। ओवरटाइम वेज में शामिल होगा, लेकिन बोनस, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं काम के घंटे 8 घंटे रोज और 48 घंटे हफ्ते के ही रहेंगे, और ओवरटाइम का भुगतान दोगुना मिलेगा। कुल मिलाकर, सरकार ने इन FAQs के जरिए कर्मचारियों और कंपनियों के बीच फैली बड़ी उलझन को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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