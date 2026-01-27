Hindustan Hindi News
ग्रेच्युटी भुगतान पर सरकार का स्पष्टीकरण, इन कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप:

सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान से जुड़े नियमों को लेकर बड़ी स्पष्टता दी है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ग्रेच्युटी से संबंधित सभी पुराने दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरणों को कंसॉलिडेट कर दिया है। 

Jan 27, 2026 04:24 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में कंसॉलिडेट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें पात्रता, समयसीमा और 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सीमा को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया इसका मकसद CPSEs में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को खत्म करना, एकरूपता सुनिश्चित करना है।

क्या है स्पष्टता?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सार्वजनिक उद्यम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले 2017 और 2018 में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर कई निर्देश जारी किए गए थे, जो भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम- 1972 में किए गए संशोधनों के बाद सामने आए थे। अब इन्हें एक ही दस्तावेज में समाहित कर दिया गया है। भुगतान ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के जरिए अधिनियम की धारा 4(3) में बड़ा बदलाव किया गया था। पहले जहां ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय थी, वहीं संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली राशि से जोड़ दिया गया। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि 29 मार्च 2018 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी है ग्रेच्युटी लिमिट

वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक अहम भ्रम को भी दूर किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये की थी, लेकिन यह लाभ CPSE कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। यानी CPSE कर्मी 2016 से बढ़ी हुई सीमा का दावा नहीं कर सकते। अंत में, DPE ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे इन कंसॉलिडेट दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अपने अधीन आने वाले CPSEs को इसकी जानकारी दें, ताकि ग्रेच्युटी भुगतान में किसी तरह की असमानता या देरी न हो।

