ग्रेच्युटी के इन नए नियमों को जरूर जानें, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खबर

Dec 09, 2025 01:45 pm IST
Gratuity Rule: नौकरीपेशा लोगों के लिए ग्रेच्युटी उनकी सेवा का सम्मान है, जो एकमुश्त रकम के तौर पर कंपनी देती है। यह भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत होता है और आम तौर पर पांच साल की लगातार सेवा के बाद मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेवा एक ही कंपनी में होनी चाहिए, अलग-अलग कंपनियों का कुल अनुभव नहीं गिना जाता। साथ ही, ग्रेच्युटी का नियम तभी लागू होता है जब किसी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी हों। अगर आपका ऑफिस 5-डेज वर्किंग में चलता है, तो आप 4 साल 190 दिन में ग्रेच्युटी के पात्र बन जाते हैं, जबकि 6-दिनीय वर्किंग में यह सीमा 4 साल 240 दिन हो जाती है।

इस मामले में नहीं लगती 5 साल की शर्त

कई स्थितियों में पांच साल की यह बाध्यता लागू नहीं होती। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है या वह किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो ग्रेच्युटी तुरंत देनी होती है। ऐसी स्थिति में यह राशि कर्मचारी, उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को मिलती है। सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि अचानक आई मुश्किलों में परिवार आर्थिक संकट में न फँसे और कर्मचारी का अधिकार सुरक्षित रहे।

अब सिर्फ 1 साल में हकदार

भारत के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एक बड़ा बदलाव 21 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद फिक्स्ड-टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ एक साल की लगातार सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी का हक मिल जाएगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय तक एक ही कंपनी में रहते हुए भी स्थायी दर्जे के इंतजार में रहते हैं। वहीं, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो वर्किंग जर्नलिस्ट्स Act, 1955 के तहत पत्रकारों को सिर्फ तीन साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार मिलता है, जो उन्हें अन्य पेशों की तुलना में अतिरिक्त लाभ देता है।

नए 50% सैलरी नियम से बढ़ सकती है आपकी ग्रेच्युटी

सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल एक और अहम नियम कहता है कि आपकी कुल सीटीसी (CTC) में बेसिक पे + डीए (Dearness Allowance) कम से कम 50% होना चाहिए। कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर इसी हिसाब से तय करना होगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि पहले से ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि इसकी गणना सीधे आपके बेसिक वेतन से होती है। ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है—

(आखिरी बेसिक वेतन × 15 / 26) × सेवा के पूरे साल।

यानी नौकरी जितनी लंबी और बेसिक वेतन जितना अधिक, ग्रेच्युटी उतनी ही ज्यादा।

