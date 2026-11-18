मुख्य बातें

आमतौर पर कर्मचारियों को लगता है कि ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी है। लेकिन, कर्नाटक हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने इस नियम को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। कोर्ट ने 4 साल 9 महीने 12 दिन नौकरी करने वाले बेंगलुरु मेट्रो के एक पूर्व कर्मचारी को ₹1.75 लाख ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी को इस रकम पर 10% सालाना ब्याज भी देना होगा। इस फैसले में कोर्ट ने बताया कि ग्रेच्युटी की पात्रता तय करते समय सिर्फ नौकरी शुरू करने और छोड़ने की तारीख देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारी ने वास्तव में कितने दिन काम किया, यह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आइए समझते हैं कि 5 साल पूरे होने से पहले किन परिस्थितियों में ग्रेच्युटी मिल सकती है और इस फैसले का दूसरे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (BMRCL) के एक पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर से जुड़ा है। कर्मचारी ने 6 जुलाई 2017 को कंपनी में नौकरी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने 19 मार्च 2022 को इस्तीफा दे दिया और 18 अप्रैल 2022 को उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस तरह उनकी कुल नौकरी की अवधि 4 साल, 9 महीने और 12 दिन रही। नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी ने कंपनी से ग्रेच्युटी की मांग की। उनकी आखिरी मासिक सैलरी 64,210 रुपये थी और उन्होंने इसी आधार पर करीब 1.85 लाख रुपये ग्रेच्युटी मांगी थी। लेकिन, कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि कर्मचारी ने 5 साल की जरूरी सर्विस पूरी नहीं की है। इसके बाद कर्मचारी ने कानूनी रास्ता अपनाया। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कर्मचारी ने दलील दी कि उसने अपनी नौकरी के 5वें साल में 240 दिनों से ज्यादा काम किया था। इसलिए उसे ग्रेच्युटी के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने किस आधार पर सुनाया फैसला?

26 सितंबर 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्मचारी की अपील स्वीकार कर ली। इस बेंच में जस्टिस डी.के. सिंह और जस्टिस एच. शांति भूषण शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी की पात्रता तय करने के लिए सिर्फ यह देखना सही नहीं है कि कर्मचारी ने कैलेंडर के हिसाब से 5 साल पूरे किए हैं या नहीं। इसके साथ यह भी जांचना जरूरी है कि उसने संबंधित अवधि में कितने दिन काम किया और कानून में लगातार सेवा (Continuous Service) को लेकर क्या प्रावधान हैं।

कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो को कर्मचारी को 1.75 लाख रुपये ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया। साथ ही 18 मई 2022 से इस रकम पर 10% सालाना ब्याज देने को भी कहा। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी को 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर अपने आप ग्रेच्युटी मिल जाएगी।

ग्रेच्युटी के लिए क्या कहता है कानून?

भारत में ग्रेच्युटी का भुगतान मुख्य रूप से Payment of Gratuity Act, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता रहा है। इस कानून का उद्देश्य कर्मचारियों को लंबे समय तक किसी संस्थान में काम करने के बदले आर्थिक सुरक्षा देना है।

इस कानून की धारा 4(1) के मुताबिक, सामान्य तौर पर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा पूरी करनी होती है। हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता जैसी कुछ परिस्थितियों में 5 साल की शर्त लागू नहीं होती, लेकिन इस नियम को समझने के लिए सिर्फ धारा 4 को जानना पर्याप्त नहीं है। कानून की धारा 2A में लगातार सेवा (Continuous Service) की परिभाषा भी दी गई है। इसी प्रावधान का महत्व कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में सामने आया है।

240 दिन काम करने का नियम क्या है?

ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में 240 दिनों का प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी को एक साल की लगातार सेवा पूरी करने वाला माना जा सकता है, भले ही उसने पूरे 12 महीने काम न किया हो।

इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए:

6 दिन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए:- संबंधित 12 महीनों में कम से कम 240 दिन काम करने पर लगातार सेवा के एक साल की शर्त पूरी मानी जा सकती है।



संबंधित 12 महीनों में कम से कम 240 दिन काम करने पर लगातार सेवा के एक साल की शर्त पूरी मानी जा सकती है। 5 दिन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए:- संबंधित परिस्थितियों में 190 दिनों का प्रावधान लागू हो सकता है।

इसका मतलब यह है कि कर्मचारी की पात्रता तय करते समय उसकी वास्तविक कार्य अवधि को भी महत्व दिया जाता है। सिर्फ जॉइनिंग और नौकरी छोड़ने की तारीख के बीच कितने महीने या साल का अंतर है, उसी आधार पर फैसला नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, 240 या 190 दिनों का नियम हर मामले में सीधे 5 साल की शर्त को खत्म नहीं करता। इसे लगातार सेवा की कानूनी परिभाषा और संबंधित परिस्थितियों के साथ समझना जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसी बात पर जोर दिया है।

5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप भी किसी कंपनी में 5 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातें समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

1- अपनी नौकरी की अवधि का सही हिसाब रखें

सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नौकरी के साल और महीने गिनना पर्याप्त नहीं हो सकता। यह भी देखें कि संबंधित अवधि में आपने वास्तव में कितने दिन काम किया है।

2- अटेंडेंस और सैलरी रिकॉर्ड संभालकर रखें

कंपनी का अटेंडेंस रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर और नौकरी छोड़ने से जुड़े दस्तावेज भविष्य में ग्रेच्युटी का दावा करने में मददगार हो सकते हैं।

3- कंपनी के इनकार को अंतिम फैसला न मानें

अगर कंपनी यह कहकर ग्रेच्युटी देने से मना करती है कि आपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, तो अपने मामले की कानूनी पात्रता की जांच जरूर कराएं। संबंधित श्रम प्राधिकरण या कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ली जा सकती है।

4- नौकरी छोड़ने की तारीख और कार्य दिवसों पर ध्यान दें

इस्तीफे की तारीख, कंपनी से रिलीव होने की तारीख और पांचवें साल में काम किए गए दिनों का हिसाब महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें।

क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का फायदा?

इस फैसले का महत्व उन कर्मचारियों के लिए ज्यादा है, जिन्होंने 5 साल से कुछ कम समय तक नौकरी की है और संबंधित अवधि में लगातार सेवा की कानूनी शर्तें पूरी की हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाईकोर्ट का यह फैसला एक खास मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आया है। इसलिए हर कर्मचारी की पात्रता उसके काम के दिनों, नौकरी की प्रकृति, संस्थान और लागू कानून के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि 5 साल पूरे नहीं होने का मतलब हर स्थिति में ग्रेच्युटी से वंचित होना नहीं है। अगर आप तय कानूनी शर्तें पूरी करते हैं, तो नौकरी की अवधि 5 साल से कम होने के बावजूद ग्रेच्युटी का दावा करने का आधार बन सकता है।