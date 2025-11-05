Hindustan Hindi News
Grasim industries q2 profit jumps 52 percent to 1498 cr rs share and company plan is here
52% उछला बिड़ला समूह की इस कंपनी का मुनाफा, सुस्त पड़ा शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप: वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में ग्रासिम की परिचालन आय 16.6 प्रतिशत बढ़कर 39,899.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 34,222.50 करोड़ रुपये थी। शेयर की बात करें तो मामूली गिरावट के बाद 2880.70 रुपये पर आ गया।

Wed, 5 Nov 2025 06:25 PM
Grasim industries q2 result: आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 52.4 प्रतिशत बढ़कर 1,498.04 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 982.94 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में ग्रासिम की परिचालन आय 16.6 प्रतिशत बढ़कर 39,899.5 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 34,222.50 करोड़ रुपये थी।

क्या है उछाल की वजह?

ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपने वित्तीय विवरण में कहा कि राजस्व में यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण सामग्री और रसायन व्यवसायों में वृद्धि के कारण हुई है। कंपनी ने कहा कि उसे भारत की व्यापक आर्थिक गति से काफी मुनाफा होगा। पेंट व्यवसाय ने अपने वितरण का विस्तार 10,000 से अधिक शहरों तक किया और अक्टूबर 2025 तक इसकी कुल स्थापित क्षमता 1,332 मिलियन लीटर प्रति वर्ष (MLPA) तक पहुंच गई। B2B कॉमर्शियल इकाई ने तिमाही-दर-तिमाही राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। रसायन राजस्व 17 प्रतिशत बढ़कर ₹2,399 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 34 प्रतिशत बढ़कर ₹365 करोड़ हो गया। बेहतर इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट (ECU) प्राप्तियों और क्लोरीन डेरिवेटिव्स की बढ़ी हुई मात्रा के कारण यह संभव हुआ। सेल्युलोसिक फाइबर सेग्मेंट से राजस्व 1 प्रतिशत बढ़कर ₹4,149 करोड़ हो गया। हालांकि हाई इनपुट लागत के कारण EBITDA 29 प्रतिशत घटकर ₹350 करोड़ रह गया।

शेयर का हाल

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो मामूली गिरावट के बाद 2880.70 रुपये पर आ गया। बुधवार को शेयर का ट्रेडिंग रेंज 2909.90 रुपये से 2869.90 रुपये के बीच रहा। 30 अक्टूबर 2025 को शेयर 2,978.85 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। जनवरी 2025 को शेयर 2,276.10 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

