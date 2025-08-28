ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए मिला ऑर्डर, बिकवाली वाले माहौल में भी रॉकेट बना यह शेयर
GR Infraprojects share: अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की वजह से शेयर बाजार रिवर्स गियर में चल रहा है। हालांकि, इस माहौल में भी कुछ शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए हैं। ऐसा ही एक शेयर- जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स है। इसके शेयरों में तेजी तब आई जब कंपनी ने घोषणा की कि उसे 367 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना के लिए आशय पत्र यानी एलओआई प्राप्त हुआ है।
क्या कहा कंपनी ने?
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसे टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टेज III में राजगढ़ (1500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का एलओआई मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टेज II में नीमच (1000 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना को एलओआई प्राप्त हुआ है।
शेयर का परफॉर्मेंस
जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को तगड़ी तेजी के साथ 1,280 रुपये तक पहुंच गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 1,260.90 रुपये पर हुई थी। मार्च 2025 में शेयर 901 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,774.95 रुपये है। यह भाव सितंबर 2024 में था।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
पहली तिमाही के नतीजों की बात करें तो जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में 57% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की। कंपनी का मुनाफा ₹244 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने ₹155 करोड़ का मुनाफा हासिल किया था। इसके अलावा, कंपनी का परिचालन राजस्व 2.1% घटकर ₹1,988 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹2,030 करोड़ था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.70 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 25.30 फीसदी शेयर हैं।