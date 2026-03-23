NHAI से इस कंपनी को मिला ₹2,441 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयर पर रखें नजर

GR इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड को NHAI से ₹2,440.87 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा और इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

GR इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड (Infraprojects Ltd) को एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला है, जिससे कंपनी की ग्रोथ को नया बूस्ट मिल सकता है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे नेशनल हाईवेज अथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India - NHAI) से ₹2,440.87 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

23 मार्च 2026 को जारी एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) को इस प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (Letter of Award (LOA) मिला है। यह प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा और इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कितना समय लगेगा?

कंपनी के अनुसार, इस हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 910 दिनों का समय तय किया गया है। यानी करीब ढाई साल में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा।

पहले भी मिला था बड़ा प्रोजेक्ट

cnbctv18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी को बड़ा काम मिला हो। इससे पहले फरवरी 2026 में GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) को मध्य प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी बहारी से गोंडावली के बीच नई रेलवे लाइन बनाएगी। इस काम में पुल (ब्रिज) और बड़े ब्रिज का निर्माण, सुरंग (टनल), स्टेशन बिल्डिंग, ट्रैक बिछाना, रोड ओवरब्रिज और अन्य जरूरी काम शामिल हैं।

शेयर पर क्या असर पड़ा?

इतनी बड़ी डील मिलने के बावजूद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) शेयर सोमवार को ₹846 पर बंद हुआ, जो करीब 2.22% की गिरावट दर्शाता है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

बड़ा प्रोजेक्ट मिलना कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे भविष्य में रेवेन्यू (Revenue) बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि, शेयर बाजार में तुरंत असर हमेशा पॉजिटिव नहीं दिखता, क्योंकि बाजार कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

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