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NHAI से इस कंपनी को मिला ₹2,441 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयर पर रखें नजर

Mar 23, 2026 07:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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GR इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड को NHAI से ₹2,440.87 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा और इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

NHAI से इस कंपनी को मिला ₹2,441 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयर पर रखें नजर

GR इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड (Infraprojects Ltd) को एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला है, जिससे कंपनी की ग्रोथ को नया बूस्ट मिल सकता है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे नेशनल हाईवेज अथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India - NHAI) से ₹2,440.87 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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क्या है पूरा मामला?

23 मार्च 2026 को जारी एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) को इस प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (Letter of Award (LOA) मिला है। यह प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा और इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कितना समय लगेगा?

कंपनी के अनुसार, इस हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 910 दिनों का समय तय किया गया है। यानी करीब ढाई साल में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा।

पहले भी मिला था बड़ा प्रोजेक्ट

cnbctv18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी को बड़ा काम मिला हो। इससे पहले फरवरी 2026 में GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) को मध्य प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी बहारी से गोंडावली के बीच नई रेलवे लाइन बनाएगी। इस काम में पुल (ब्रिज) और बड़े ब्रिज का निर्माण, सुरंग (टनल), स्टेशन बिल्डिंग, ट्रैक बिछाना, रोड ओवरब्रिज और अन्य जरूरी काम शामिल हैं।

शेयर पर क्या असर पड़ा?

इतनी बड़ी डील मिलने के बावजूद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। GR इंफ्राप्रोजेक्ट (GR Infraprojects) शेयर सोमवार को ₹846 पर बंद हुआ, जो करीब 2.22% की गिरावट दर्शाता है।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

बड़ा प्रोजेक्ट मिलना कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे भविष्य में रेवेन्यू (Revenue) बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि, शेयर बाजार में तुरंत असर हमेशा पॉजिटिव नहीं दिखता, क्योंकि बाजार कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

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आसान भाषा में समझें

GR इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (GR Infraprojects) को बिहार में ₹2,441 करोड़ का बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट मिला है, जो कंपनी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन, शेयर में हल्की गिरावट यह दिखाती है कि बाजार सिर्फ खबरों पर नहीं, बल्कि कई अन्य कारणों पर भी चलता है। कुल मिलाकर यह डील कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद मानी जा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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