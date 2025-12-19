इंफ्रा कंपनी को मुंबई में मिला फ्लाईओवर बनाने का 1800 करोड़ का ठेका, शेयर उछले

संक्षेप: Stock Market Updates: GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर शुक्रवार, 19 दिसंबर को BSE पर 13.3% बढ़कर 121.30 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई से 1,804 करोड़ रुपये के ठेके की घोषणा के बाद आया।

GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर शुक्रवार, 19 दिसंबर को BSE पर 13.3% बढ़कर 121.30 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई से 1,804 करोड़ रुपये के ठेके की घोषणा के बाद आया।कंपनी को मुंबई के पूर्वी उपनगरों में LBS मार्ग के साथ एक फ्लाईओवर निर्माण का ठेका मिला है। यह फ्लाईओवर कल्पना टॉकीज कुर्ला (एल वार्ड) को पंखे शाह दरगाह घाटकोपर पश्चिम (एन वार्ड) से जोड़ेगा। इस परियोजना को 36 महीनों में पूरा किया जाएगा, जिसमें मानसून का समय शामिल नहीं है।

ठेका एक जॉइंट वेंचर के रूप में मिला ET के मुताबिक यह ठेका एक जॉइंट वेंचर के रूप में है, जिसमें GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स की 26% हिस्सेदारी है, जो लगभग 469.16 करोड़ रुपये के बराबर है। कंपनी ने यह जानकारी एक नियामक फाइलिंग में दी। साथ ही, कंपनी ने पुष्टि की कि प्रमोटर या प्रमोटर समूह या संबंधित कंपनियों का MCGM में कोई हित नहीं है।

लगातार दूसरा ठेका यह कंपनी का लगातार दूसरा ठेका है। पिछले हफ्ते, कंपनी ने घोषणा की थी कि उसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से 54 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इस ठेके में रांची और खड़गपुर डिवीजन के लिए 1,42,400 कंक्रीट स्लीपर का निर्माण और आपूर्ति शामिल है। इस ठेके को अगले 24 महीनों में पूरा किया जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की Q2 FY26 की EBITDA 42.6 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 27.9% अधिक है। इसी तरह, कर के बाद लाभ 21.8 करोड़ रुपये रहा, जो 23.9% की वृद्धि दर्शाता है।

मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 3,591 करोड़ रुपये का है, जो उसके FY25 राजस्व का लगभग तीन गुना है। इससे भविष्य की वृद्धि के लिए दृश्यता मिलती है।

प्रबंधन की टिप्पणी प्रबंधन ने कहा कि वे व्यापार की गति में निरंतर मजबूती से उत्साहित हैं, जो तय लक्ष्यों के अनुरूप है। कंपनी को पूरे वर्ष के लिए 20% से अधिक वृद्धि देने की उम्मीद है, जो स्वस्थ मार्जिन, मजबूत कैश फ्लो और टीम की प्रतिबद्धता के कारण संभव होगा।