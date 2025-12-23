₹670 करोड़ के NHAI प्रोजेक्ट के बाद इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 5 साल में 1105% उछला

संक्षेप: मई में ₹149.80 प्रति शेयर के हाई से, स्टॉक ने अपनी वैल्यू का 25% खो दिया है, जिससे 2025 में अब तक इसमें 22% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले तीन सालों में अभी भी 300% ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले पांच सालों में इसमें 1105% की रैली हुई है, जिससे 2025 में गिरावट के बावजूद यह वेल्थ क्रिएटर बन गया है।

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयरों में मंगलवार, 23 दिसंबर को बीएसई पर 5.6% की तेजी आई और ये 117 रुपये के भाव तक पहुंच गए। यह उछाल कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से 670 करोड़ रुपये के एक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले (L1) घोषित किए जाने के बाद आई है। कंपनी ने सोमवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीएसई पर आज यह स्टॉक 116.60 रुपये पर खुला। हालांक, मई में ₹149.80 प्रति शेयर के हाई से, स्टॉक ने अपनी वैल्यू का 25% खो दिया है, जिससे 2025 में अब तक इसमें 22% की गिरावट आई है, जिससे यह 2019 के बाद पहली बार सालाना गिरावट दर्ज करने की स्थिति में है, जब इसमें 27% की गिरावट आई थी।

पांच साल में 1105% की रैली भले ही स्टॉक का शॉर्ट-टर्म ट्रेंड कमजोर दिख रहा हो, लेकिन इसका लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस एक अलग कहानी बताता है, क्योंकि यह पिछले तीन सालों में अभी भी 300% ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले पांच सालों में इसमें 1105% की रैली हुई है, जिससे 2025 में तेज गिरावट के बावजूद यह वेल्थ क्रिएटर बन गया है।

क्या है ऑर्डर में कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर आईएससीपीपीएल के साथ कंसोर्टियम बनाकर हासिल किया गया है। इस परियोजना में राजस्थान के जोधपुर शहर में चार-लेन की एक एलिवेटेड सड़क का निर्माण शामिल है।

यह सड़क महामंदिर (चैनेज 0+000) से अखलिया चौराहा (चैनेज 7+633) तक बनेगी। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा, जिसका NHAI अक्सर राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करता है। इस खबर से पहले, सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई पर 107.75 रुपये पर बंद हुए थे।