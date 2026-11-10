रेलवे से इस कंपनी को मिला ₹103 करोड़ का ऑर्डर, बुधवार को शेयर पर रहेगी नजर
मुख्य बातें
- GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Alcon बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 103.58 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया है
- अब इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी
GPT Infraprojects share price: रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनी GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बीच बुधवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि सोमवार को बीएसई पर शेयर 1.23% टूटकर 112.15 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं, मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के अवसर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई।
ऑर्डर की डिटेल
GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Alcon बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 103.58 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली यानी L1 बिडर बनी है। यह ऑर्डर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर की ओर से दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को कई रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) सिस्टम का डिजाइन, प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलेशन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करना होगा। इस सिस्टम का इस्तेमाल रेलवे सिग्नलिंग व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने में किया जाता है। इससे ट्रेनों के संचालन में सिग्नल से जुड़ी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन में पूरा किया जाएगा। इसमें चौरी चौरा, गौरी बाजार, बैतालपुर, देवरिया सदर, भटनी, मैरवा, जिरादेई, दरौंदा, एकमा, दाउदपुर समेत कई स्टेशनों पर सिग्नलिंग से जुड़े काम शामिल हैं।
इसके अलावा, सीवान जंक्शन और छपरा स्टेशन पर भी काम किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) के लागू तकनीकी मानकों और विशिष्टताओं का पालन किया जाएगा। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम के इनडोर और आउटडोर काम के साथ जरूरी उपकरणों और सामग्रियों की सप्लाई भी शामिल है।
शेयर का परफॉर्मेंस
नए ऑर्डर की खबर के बीच GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर में 7 फीसदी की गिरावट आई है। छह महीने के दौरान इसमें 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, साल की शुरुआत से अब तक शेयर करीब 3 फीसदी चढ़ा है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 96 रुपये और 52 हफ्ते का हाई 150 रुपये है।
कंपनी के बारे में
GPT इंफ्राप्रोजेक्ट्स की बात करें तो यह GPT ग्रुप की लीडिंग कंपनी है। इसका कारोबार मुख्य रूप से दो क्षेत्रों- इंफ्रास्ट्रक्चर और कंक्रीट स्लीपर में फैला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार के तहत कंपनी रेलवे ब्रिज, रोड ओवरब्रिज (ROB), हाईवे और रेलवे से जुड़े दूसरे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर का निर्माण और सप्लाई भी करती है। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और घाना में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें