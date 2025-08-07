IPO प्राइस से भी नीचे आ गया शेयर, 13% टूट गया भाव, इस खबर का है असर

कंपनी के शेयर में आज 13% तक की गिरावट आई है और यह शेयर 155.30 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गया था। शेयरों में इस गिरावट के पीछे जून तिमाही के नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने बुधवार को बाजार खुलने के बाद घोषित किए गए।

Stock Crash: कोलकाता स्थित स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर जीपीटी हेल्थकेयर के शेयर आज गुरुवार, 7 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज 13% तक की गिरावट आई है और यह शेयर 155.30 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गया था। शेयरों में इस गिरावट के पीछे जून तिमाही के नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने बुधवार को बाजार खुलने के बाद घोषित किए गए। कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% बढ़कर ₹107.1 करोड़ हो गया और मार्च तिमाही की तुलना में, राजस्व में 5.6% की वृद्धि हुई।

प्रॉफिट में 23% की बढ़त जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 23% और पिछली तिमाही की तुलना में 41% घटकर ₹7.7 करोड़ रह गया। तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन पिछले वर्ष के 18.4% और पिछली तिमाही के 20.4% से घटकर 16.2% रह गया। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसके सभी मौजूदा चार अस्पताल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वे अगले 2-3 वर्षों में 1,000 बिस्तरों वाली श्रृंखला बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत, कंपनी ने रायपुर में 158 बिस्तरों वाला एक मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल पहले ही चालू कर दिया है और जमशेदपुर में लगभग ₹74 करोड़ की लागत से 150 बिस्तरों की नियोजित क्षमता वाले एक अस्पताल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।