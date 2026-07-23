सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जमा पैसे की नई ब्याज दर का हुआ ऐलान
मुख्य बातें
- जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए 7.1% पर रखा गया है
- सरकार हर तिमाही में GPF और पीपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा करते हैं
GPF interest rate: अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए 7.1% पर रखा गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (बजट डिवीजन) ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। बता दें कि जीपीएफ वो रकम होती है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मिलती है।
क्या कहा बयान में?
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "आम जानकारी के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 2026-27 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और इसी तरह के अन्य फंड के सब्सक्राइबर्स के खाते में जमा राशि पर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यह दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।" यह दर GPF, कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF), ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड और सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित अन्य समान फंडों पर लागू होगी।
PPF के बराबर GPF की ब्याज दर
बता दें कि लंबे समय से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है तो पीपीएफ नौकरीपेशा लोगों के बीच लोकप्रिय है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे अपनी नौकरी के दौरान जमा हुआ पूरा पैसा मिल जाता है। वहीं, पीपीएफ अकाउंट को स्वेच्छा से खोला जाता है। पीपीएफ अकाउंट 500 रुपये के मिनिमम अमाउंट से खुल जाता है। इसके लिए लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।
हर तिमाही ब्याज दर की समीक्षा
सरकार हर तिमाही में GPF और पीपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा करते हैं। बता दें कि पीपीएफ पर फैसला छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों के फैसले के साथ किया जाता है। सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। छोटी बचत योजनाओं में PPF के अलावा सुकन्या समृद्धि खाता, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट फंड है। EPF की ब्याज दर 8.25% है। EPF की ब्याज दर में आखिरी बार वित्त वर्ष 2023-24 में बदलाव किया गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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