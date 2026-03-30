Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

PPF, सुकन्या समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर आया सरकार का फैसला

Mar 30, 2026 07:23 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली तिमाही (अप्रैल–जून) के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

PPF, सुकन्या समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर आया सरकार का फैसला

Small Savings Scheme Interest Rate: सरकार ने एक बार फिर छोटे बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को कोई नया तोहफा नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली तिमाही (अप्रैल–जून) के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी आम निवेशकों को अब भी वही पुरानी दरों पर रिटर्न मिलेगा, जो पिछले कई महीनों से मिल रहा है।

लगातार आठवीं तिमाही ब्याज दरों में बदलाव नहीं

यह लगातार आठवीं तिमाही है जब सरकार ने ब्याज दरों को जस का तस बनाए रखा है। इससे पहले आखिरी बार 2023-24 की चौथी तिमाही में कुछ योजनाओं की दरों में बदलाव किया गया था। उसके बाद से निवेशकों को नई दरों का इंतजार है, लेकिन फिलहाल उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

ये भी पढ़ें:इस सरकारी बैंक पर लगा 5 साल का प्रतिबंध का फैसला वापस, जानिए क्या है मामला
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में पैसे लगा कर कैसे बनें अमीर? वॉरेन बफेट ने समझाया

कितना मिल रहा ब्याज

अगर अलग-अलग योजनाओं की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को पहले की तरह 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। वहीं, तीन साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर 7.1% का रिटर्न जारी रहेगा। यह योजना उन लोगों के लिए काफी लोकप्रिय है जो सुरक्षित निवेश के साथ तय समय में अच्छा रिटर्न चाहते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर भी 7.1% पर स्थिर रखी गई है, जबकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4% का ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5% ब्याज मिलेगा, जिसमें निवेश की रकम 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है। यह स्कीम ग्रामीण और छोटे निवेशकों के बीच काफी पसंद की जाती है।

ये भी पढ़ें:IPO प्राइस से 60% टूट गया यह शेयर, लगातार गिरावट, आपका है दांव?
ये भी पढ़ें:सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करने वालों को 7.7% ब्याज मिलता रहेगा। वहीं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) में 7.4% का रिटर्न जारी रहेगा। ये दोनों योजनाएं उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती हैं जो नियमित आय या सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं।

निवेशकों का बढ़ा इंतजार

कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से यह साफ है कि फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो लोग सुरक्षित निवेश के विकल्प तलाश रहे हैं, उनके लिए ये योजनाएं स्थिर और भरोसेमंद जरूर हैं, लेकिन ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करने वालों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,