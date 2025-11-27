DA का बेसिक सैलरी में होगा विलय! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, क्या है अपडेट

संक्षेप: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार से जुड़े कई कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने लगभग 69 लाख पेंशनरों को नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार से जुड़े कई कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने लगभग 69 लाख पेंशनरों को नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही, ToR में सिफारिशों के लागू होने की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। कई यूनियनों ने सरकार द्वारा एकतरफा तरीके से नया वेतन आयोग गठित करने और उसके लिए खाका तैयार करने पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वहीं, सरकार ने इन मांगों पर अब तक पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखी है।

अब निगाहें 1 दिसंबर के शीतकालीन सत्र पर 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर सकती हैं। पिछले सत्रों की तरह इस बार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कई सवाल उठेंगे, लेकिन इस बार खासतौर पर ToR की विसंगतियों को लेकर सांसदों की ओर से सीधा सवाल उठाए जाने की संभावना है। सिर्फ ToR ही नहीं, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के कई पुरानी लंबित मांगें जैसे पेंशन, डीए और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी इस सत्र में प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं।

8th CPC गठन और DA मर्जर मुख्य मुद्दा सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से दो महत्वपूर्ण सवालों पर लिखित जवाब मांगा है:

1. 8वें वेतन आयोग (8th CPC) का गठन

2. महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मर्ज करने का निर्णय

लोकसभा और राज्यसभा पोर्टल पर ऐसे सैकड़ों सवाल पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। वर्तमान वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। इतिहास बताता है कि हर एक दशक में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस आधार पर 2026 नया वेतन आयोग लागू होने का स्वाभाविक वर्ष बनता है। करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ToR विवाद पर सरकार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

यूनियनों का आरोप यूनियनों का आरोप है कि सरकार ने ToR में भाषा बदलकर 69 लाख पेंशनरों को जानबूझकर बाहर कर दिया है। अब सभी की निगाह है कि सरकार इस आरोप का क्या जवाब देती है। दूसरा बड़ा विवाद महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले तीन दशकों में DA खुदरा महंगाई की गति को पकड़ नहीं पाया है। DA 50% से अधिक हो चुका है, जो पहले DA मर्जर की अनिवार्य शर्त हुआ करती थी। DA मर्जर से तुरंत राहत मिलती है और यह पेंशन व अन्य भत्तों को भी बढ़ाता है

ToR में संशोधन की मांग पिछले कुछ सप्ताहों में यूनियनों ने अपने विरोध को तेज कर दिया है और सरकार को समन्वित राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी प्रमुख मांगें हैं-

- NPS/UPS खत्म कर सभी के लिए OPS बहाल किया जाए

- फिटमेंट फैक्टर में सुधार

- DA 50% पार होने पर तुरंत DA मर्जर

- पे मैट्रिक्स की संरचना सुधारकर करियर स्टैग्नेशन खत्म किया जाए

- पेंशनरों में भेदभाव बंद हो किया जाए

- दया नियुक्ति में 5% की सीमा हटाई जाए

- रिक्तियों को भरा जाए, आउटसोर्सिंग रोकी जाए

- यूनियनों की मान्यता पुनर्स्थापित की जाए

- संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

- लंबित मध्यस्थता पुरस्कार लागू किए जाएं