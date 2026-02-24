Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

डिस्काउंट पर शेयर बेचेगी सरकार, रेलवे से जुड़ी कंपनी में स्टेक कटौती का है प्लान

Feb 24, 2026 10:56 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) की बिक्री पेशकश के तहत आईआरएफसी के 26.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी दो प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच रही है। इसके साथ समान संख्या में शेयरों का 'ग्रीन शू' विकल्प भी रखा गया है।

डिस्काउंट पर शेयर बेचेगी सरकार, रेलवे से जुड़ी कंपनी में स्टेक कटौती का है प्लान

केंद्र सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) में चार प्रतिशत तक हिस्सेदारी को बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये 104 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। आईआरएफसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह ओएफएस बुधवार को संस्थागत निवेशकों के लिए और गुरुवार को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। सरकार इस बिक्री पेशकश के तहत आईआरएफसी के 26.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी दो प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच रही है। इसके साथ समान संख्या में शेयरों का 'ग्रीन शू' विकल्प भी रखा गया है। यदि यह विकल्प पूरी तरह इस्तेमाल होता है तो कुल बिक्री 52.26 करोड़ से अधिक शेयरों यानी चार प्रतिशत हिस्सेदारी तक पहुंच सकती है। सरकार को 104 रुपये प्रति शेयर के भाव पर चार प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से लगभग 5,430 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

शेयर का हाल

इस बीच, आईआरएफसी के शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव के मुकाबले 2.19 प्रतिशत गिरकर 109.40 रुपये पर बंद हुए। शेयर का इंट्रा-डे ट्रेडिंग रेंज 111.55 रुपये से 109.10 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 148.90 रुपये और 52 हफ्ते का लो 108.05 रुपये है। शेयर की वर्तमान कीमत और ओएफएस प्राइस की तुलना करें तो डिस्काउंट में डील होगी।

कैसे रहे कंपनी के नतीजे?

आईआरएफसी ने जनवरी में घोषणा की थी कि उसने वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के भीतर ही ₹60,000 करोड़ के अपने पूरे वर्ष के स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। यह अपडेट कंपनी के दिसंबर तिमाही के परिणामों के साथ साझा किया गया था। इस तिमाही में नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 10.5% बढ़कर ₹1,802 करोड़ हो गया, जो कंपनी द्वारा अब तक का उच्चतम तिमाही लाभ है। राजस्व में 1.5% की गिरावट आई और यह एक वर्ष पहले के ₹6,763 करोड़ से घटकर ₹6,661 करोड़ हो गया।

ये भी पढ़ें:40 साल से ज्यादा उम्र वालों का फ्री हेल्थ चेकअप, एक करोड़ लोगों को होगा फायदा
ये भी पढ़ें:IDFC फर्स्ट ने हरियाणा सरकार को लौटाए ₹556 करोड़, बैंक में हुआ था बड़ा फ्रॉड
ये भी पढ़ें:एक रिपोर्ट और शेयर बाजार में मच गया हड़कंप, 18 साल पहले जैसे संकट की आहट?

यह गिरावट मुख्य रूप से रेल मंत्रालय द्वारा परियोजना पट्टा समझौते पर दी गई मोहलत के एक वर्ष के विस्तार के कारण हुई, जिससे राजस्व प्रभावित हुई। कंपनी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे ने कहा था कि कंपनी का ₹30,000 करोड़ के वितरण का लक्ष्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और तीसरी तिमाही के अंत तक लगभग तीन-चौथाई राशि वितरित की जा चुकी है। कंपनी के प्रबंधन के अंतर्गत एसेट्स बढ़कर रिकॉर्ड ₹4.75 लाख करोड़ हो गईं और कंपनी ने अपने शून्य गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) का दर्जा बरकरार रखा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की ओर से डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विश्व बैंक लोन के 9,821 करोड़ रुपये का री-फाइनेंस भी किया गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,