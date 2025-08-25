Govt sets minimum price on import of packaging material paper stocks rise up to 17 percent today सरकार का एक ऐलान और रॉकेट बन गए ये शेयर, खरीदने की लूट, 17% तक चढ़ गए भाव, Business Hindi News - Hindustan
Govt sets minimum price on import of packaging material paper stocks rise up to 17 percent today

सरकार द्वारा वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (VMPB) पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करने के बाद 25 अगस्त को शुरुआती कारोबार में कागज कंपनियों के शेयरों में 17 प्रतिशत तक की उछाल आई। यह कदम सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:27 PM
Paper Stocks: पेपर कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट तक भारी तेजी देखी गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे सरकार का ऐलान है। दरअसल, सरकार द्वारा वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (VMPB) पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करने के बाद 25 अगस्त को शुरुआती कारोबार में कागज कंपनियों के शेयरों में 17 प्रतिशत तक की उछाल आई। यह कदम सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

इन शेयरों में तेजी

तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (TNPL) ने शुरुआती बढ़त को बरकरार रखते हुए, लगातार दो सेशन की गिरावट के बाद NSE पर 17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 179.90 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। जेके पेपर भी चार दिनों की गिरावट के बाद 15 प्रतिशत की तेज़ी से बढ़ा। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स में 13.71 प्रतिशत की उछाल आई, जबकि ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज में 8.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मालू पेपर मिल्स और आंध्र पेपर में भी शुरुआती कारोबार में 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

क्या है डिटेल

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा था कि एमआईपी 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। आयात के लिए न्यूनतम मूल्य तय करके, केंद्र ने प्रभावी रूप से सस्ती विदेशी आपूर्ति को महंगा बना दिया है, जिससे घरेलू उत्पादकों को राहत मिली है। भारत में कागज कंपनियां लंबे समय से कम कीमत वाले आयातों, खासकर इंडोनेशिया और चीन से, से प्रतिस्पर्धा की शिकायत करती रही हैं। भारतीय कागज निर्माता संघ ने जून में इंडोनेशिया से वीएमपीबी के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग जांच की मांग की थी। वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड का व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, शराब और प्रकाशन उद्योग की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है।

न्यूनतम आयात मूल्य तय करके, सरकार ने सस्ते आयात को महंगा बना दिया है। इससे स्थानीय कंपनियों को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि आयातकों को या तो आयातित पेपर बोर्ड के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है या उन्हें भारतीय उत्पादकों से खरीदना पड़ता है। परिणामस्वरूप, घरेलू मांग भारतीय कागज कंपनियों की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

