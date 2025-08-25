सरकार का एक ऐलान और रॉकेट बन गए ये शेयर, खरीदने की लूट, 17% तक चढ़ गए भाव

सरकार द्वारा वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (VMPB) पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करने के बाद 25 अगस्त को शुरुआती कारोबार में कागज कंपनियों के शेयरों में 17 प्रतिशत तक की उछाल आई। यह कदम सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

Paper Stocks: पेपर कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट तक भारी तेजी देखी गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे सरकार का ऐलान है। दरअसल, सरकार द्वारा वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (VMPB) पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करने के बाद 25 अगस्त को शुरुआती कारोबार में कागज कंपनियों के शेयरों में 17 प्रतिशत तक की उछाल आई। यह कदम सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

इन शेयरों में तेजी तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (TNPL) ने शुरुआती बढ़त को बरकरार रखते हुए, लगातार दो सेशन की गिरावट के बाद NSE पर 17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 179.90 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। जेके पेपर भी चार दिनों की गिरावट के बाद 15 प्रतिशत की तेज़ी से बढ़ा। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स में 13.71 प्रतिशत की उछाल आई, जबकि ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज में 8.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मालू पेपर मिल्स और आंध्र पेपर में भी शुरुआती कारोबार में 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

क्या है डिटेल विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा था कि एमआईपी 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। आयात के लिए न्यूनतम मूल्य तय करके, केंद्र ने प्रभावी रूप से सस्ती विदेशी आपूर्ति को महंगा बना दिया है, जिससे घरेलू उत्पादकों को राहत मिली है। भारत में कागज कंपनियां लंबे समय से कम कीमत वाले आयातों, खासकर इंडोनेशिया और चीन से, से प्रतिस्पर्धा की शिकायत करती रही हैं। भारतीय कागज निर्माता संघ ने जून में इंडोनेशिया से वीएमपीबी के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग जांच की मांग की थी। वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड का व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, शराब और प्रकाशन उद्योग की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है।