हवाई सफर आने वाले दिनों में होगा महंगा! सरकार ने 18000 रुपये के कैप को हटाया
Airfare News: 23 मार्च 2026 से एयरलाइन कंपनियां घरेलू उड़ानों के लिए अपने हिसाब से किराया तय कर पाएंगी। सरकार ने 18000 रुपये की कैपिंग को हटाने का फैसला लिया है। इससे हवाई सफर आने वाले दिनों में मंहगा हो सकता है।
Airfare News: सरकार ने हवाई किराए पर लगाई कैपिंग को हटा लिया है। यानी अब एयरलाइन कंपनियों घरेलू उड़ानों के लिए अपने हिसाब से किराया तय कर पाएंगी। पिछले साल इंडिगो संकट के दौरान सरकार की तरफ से घरेलू उड़ानों के लिए 18000 रुपये की कैपिंग लगाई गई थी। बता दें, सरकार का नया फैसला 23 मार्च 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
पहले क्या था किराया?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 6 दिसंबर 2025 को जारी अपने आदेश में 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर 7500 रुपये, 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की यात्रा पर 12000 रुपये और 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा पर 15000 रुपये और 15000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 18000 रुपये की कैपिंग को लगाया था। बता दें, इंडिगो संकट के बाद सरकार को यह फैसला तब लेना पड़ा था। तब लगातार कई दिनों तक इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही थीं।
मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है?
अपने आदेश में मंत्रालय ने कहा, ‘एयरलाइन यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप बना रहे और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।’ एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि किराए में अत्यधिक इजाफे के किसी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण विभिन्न एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट्स पर ऑपरेशंस संबंधी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
12 मार्च को फेडरेशन ने लिखा था लेटर
इंडियन एयरलाइंस से जुड़े फेडरेशन ने 12 मार्च को एक लेटर लिखा। जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अगर किराए पर लगाई गई कैपिंग को नहीं हटाया गया तो यह एयरलाइन कंपनियों पर वित्तीय दबाव को बहुत बढ़ा देगा। कंपनियों का कहना है कि ईरान युद्ध की वजह से एविएशन फ्यूल की कीमतों में तेजी है। जिसकी वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है।
ईरान युद्ध की वजह से एयरलाइन कंपनियों को सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।