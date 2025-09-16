इन 2 कंपनियों पर सरकार की छापेमारी, निवेशकों में हड़कंप, शेयर धड़ाम, जानिए क्या है पूरा मामला

कंपनी के शेयरों की कीमतों पर इस छापेमारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, वर्तमान में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है।

भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार, 15 सितंबर 2025 को जिंदल सॉ लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस के कार्यालयों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की 2023 की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें इन कंपनियों पर बोली प्रक्रिया में मिलीभगत का आरोप था। ONGC ने CCI में शिकायत दर्ज कराई थी कि जिंदल SAW और महाराष्ट्र सीमलेस ने कुछ निविदाओं में बोली प्रक्रिया में मिलीभगत की थी। CCI ने इस शिकायत के आधार पर सोमवार को इन कंपनियों के कार्यालयों पर छापेमारी की।

शेयर बाजार पर प्रभाव जिंदल सॉ लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस की शेयर कीमतों पर इस छापेमारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, वर्तमान में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है। जिंदल सॉ लिमिटेड के शेयर लगभग 1 पर्सेंट तक टूटकर 209.82 रुपये और महाराष्ट्र सीमलेस के शेयर 1.5% तक गिरकर 629.80 रुपये पर आ गए थे।