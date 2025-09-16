Govt raids Jindal Saw Maharashtra Seamless in antitrust case share crash इन 2 कंपनियों पर सरकार की छापेमारी, निवेशकों में हड़कंप, शेयर धड़ाम, जानिए क्या है पूरा मामला, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Govt raids Jindal Saw Maharashtra Seamless in antitrust case share crash

इन 2 कंपनियों पर सरकार की छापेमारी, निवेशकों में हड़कंप, शेयर धड़ाम, जानिए क्या है पूरा मामला

कंपनी के शेयरों की कीमतों पर इस छापेमारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, वर्तमान में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 03:01 PM
share Share
Follow Us on
इन 2 कंपनियों पर सरकार की छापेमारी, निवेशकों में हड़कंप, शेयर धड़ाम, जानिए क्या है पूरा मामला

भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार, 15 सितंबर 2025 को जिंदल सॉ लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस के कार्यालयों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की 2023 की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें इन कंपनियों पर बोली प्रक्रिया में मिलीभगत का आरोप था। ONGC ने CCI में शिकायत दर्ज कराई थी कि जिंदल SAW और महाराष्ट्र सीमलेस ने कुछ निविदाओं में बोली प्रक्रिया में मिलीभगत की थी। CCI ने इस शिकायत के आधार पर सोमवार को इन कंपनियों के कार्यालयों पर छापेमारी की।

शेयर बाजार पर प्रभाव

जिंदल सॉ लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस की शेयर कीमतों पर इस छापेमारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, वर्तमान में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है। जिंदल सॉ लिमिटेड के शेयर लगभग 1 पर्सेंट तक टूटकर 209.82 रुपये और महाराष्ट्र सीमलेस के शेयर 1.5% तक गिरकर 629.80 रुपये पर आ गए थे।

कंपनी के बारे में

बता दें कि जिंदल सॉ लिमिटेड OP जिंदल समूह की एक प्रमुख कंपनी है, जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड (SAW) पाइप, स्पाइरल पाइप, और औद्योगिक उपयोग के लिए कार्बन, मिश्रित और सीमेंट पाइप बनाती है। वहीं, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड कंपनी भी स्टील पाइप निर्माण में सक्रिय है और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद प्रदान करती है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।