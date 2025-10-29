सरकार बेचने जा रही है LIC का 6.5% हिस्सा! शेयरों में तेजी, क्यों लेना पड़ रहा यह फैसला

संक्षेप: LIC Share Price: केंद्र सरकार की तरफ से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटाई जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से 8800 से 13200 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जा सकते हैं। यह बिक्री इसी साल के अंततक हो सकती है।

LIC Share Price: केंद्र सरकार की तरफ से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटाई जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से 8800 से 13200 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जा सकते हैं। यह बिक्री इसी साल के अंततक हो सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार कंपनी में पब्लिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला कदम उठाने जा रही है।

इस खबर के आने के बाद एलआईसी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को एलआईसी के शेयर पर 901 रुपये के लेवल पर खुला था। करीब 2 प्रतिशत की तेजी के साथ यह स्टॉक 915 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

क्या कहते हैं सेबी के नियम सेबी के नियमों के अनुसार किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा पब्लिक के पास होना चाहिए। इसके लिए बड़ी कंपनियों के पास 5 साल तक का समय रहता है। बता दें, मई 2022 में कंपनी का आईपीओ आया था। तब 20557 करोड़ रुपये के आईपीओ के दौरान एलआईसी का 3.5 प्रतिशत हिस्सा सरकार ने बेचा था। यानी सरकार को 16 मई 2027 तक 6.5 प्रतिशत हिस्सा बेचना ही होगा।

मौजूदा समय में सरकार के पास 96.50 प्रतिशत हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार शेयरों की यह बिक्री कई चरण में हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि पहला चरण इसी तिमाही के अंततक हो सकता है।

इश्यू प्राइस से नीचे है एलआईसी का भाव मौजूदा समय में एलआईसी के शेयरों का भाव आईपीओ की कीमत से भी कम का है। मंगलवार को एलआईसी का शेयर 900.70 रुपये पर था। जब सरकारी बीमा कंपनी का आईपीओ आया था तब इश्यू प्राइस 949 रुपये था। बता दें, शेयरों की इस बिक्री का पूरा मामला ‘दीपम’ के पास है।

हालांकि, एलआईसी के पास 3 साल के एक्सटेंशन सेबी से मिला है। जिसकी वजह से एलआईसी को 25 प्रतिशत की पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए मई 2032 तक का समय है।