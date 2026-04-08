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IDBI बैंक डील पर बड़ा अपडेट, सरकार के इस कदम से होगा निवेशकों का फायदा?

Apr 08, 2026 12:24 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IDBI बैंक की बिक्री प्रक्रिया में नया मोड़ आया है, क्योंकि संभावित खरीदारों की बोली रिजर्व प्राइस से कम रही। अब सरकार संशोधित वित्तीय बिड्स मंगाने पर विचार कर रही है, ताकि डील को जल्द पूरा किया जा सके और विनिवेश के जरिए राजस्व बढ़ाया जा सके।

IDBI बैंक डील पर बड़ा अपडेट, सरकार के इस कदम से होगा निवेशकों का फायदा?

सरकार की विनिवेश (Disinvestment) योजना के तहत IDBI बैंक की बिक्री एक बार फिर चर्चा में आ गई है। ताजा खबरों के मुताबिक, सरकार अब संभावित खरीदारों से संशोधित (revised) वित्तीय बोलियां मांग सकती है, क्योंकि पहले दिए गए ऑफर तय रिजर्व प्राइस से कम थे। आसान शब्दों में कहें तो सरकार को उम्मीद के मुताबिक कीमत नहीं मिली, जिसके चलते यह प्रक्रिया थोड़ी अटक गई थी। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

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दरअसल, सरकार और LIC (Life Insurance Corporation of India) मिलकर IDBI बैंक में अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में दोनों के पास मिलाकर करीब 94.71% हिस्सेदारी है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 45.48% और LIC की 49.24% है। इस बिक्री के जरिए सरकार अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है।

इस डील में दिलचस्पी दिखाने वाले प्रमुख नामों में फेयरफैक्स फाइनेंशियल (Fairfax Financial) और एमिरेट्स NBD (Emirates NBD) शामिल हैं। इन दोनों ने फाइनेंशियल बिड्स तो जमा कर दी थीं, लेकिन ये बोली सरकार द्वारा तय न्यूनतम कीमत से कम पाई गईं। इसी वजह से अब सरकार इन कंपनियों से दोबारा बेहतर ऑफर देने को कह सकती है, ताकि डील को आगे बढ़ाया जा सके।

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आपको बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया पिछले तीन साल से चल रही है और अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सरकार इस प्रक्रिया को फिर से शुरू नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे और देरी हो सकती है। इसलिए संशोधित बोली मंगवाना एक व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है।

सरकार के लिए यह डील इसलिए भी अहम है, क्योंकि वह विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा जुटाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। अगर यह सौदा सफल होता है, तो यह भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जहां एक सरकारी बैंक निजी हाथों में जाएगा।

इसके शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 अप्रैल 2026 को इसके शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक 0.77% फिसलकर ₹69.52 पर पहुंच गया कमजोर सेंटीमेंट के बीच स्टॉक में सीमित दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अभी सतर्क नजर आ रहे हैं।

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हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड

यह डील निवेशकों के लिए हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड जैसी स्थिति बना सकती है। शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन सफल रहता है, तो लंबी अवधि में यह स्टॉक बेहतर रिटर्न दे सकता है। IDBI बैंक की बिक्री सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या संभावित खरीदार अपनी बोली बढ़ाते हैं और यह बहुप्रतीक्षित डील आखिरकार पूरी हो पाती है या नहीं?

नोट- शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव, विचार और राय उनकी अपनी हैं। ये लाइव हिंदुस्तान के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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