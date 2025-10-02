Govt issues fresh norms for timely payment of retirement dues good news for pensioners केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का नया गाइडलाइन, अब पेंशन पर होगा बड़ा फायदा, Business Hindi News - Hindustan
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का नया गाइडलाइन, अब पेंशन पर होगा बड़ा फायदा

बता दें कि इन नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से रिटायर हो रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अब पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ तेज, पारदर्शी और निश्चित समयसीमा में मिल सकेंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:56 PM
Pension Scheme: केंद्रीय सरकार ने रिटायर हो रहे केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों को समय पर पेंशन और रिटायरमेंट लाभ दिलाने के लिए बड़े सुधारों का ऐलान किया है। इन नए नियमों का मकसद समय पर पेंशन भुगतान, PPO (Pension Payment Order) जारी करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व तेज बनाना है।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें-

1.विजिलेंस क्लियरेंस में देरी से पेंशन नहीं रुकेगी

नियम साफ करते हुए कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन विजिलेंस क्लियरेंस न मिलने की वजह से देर नहीं होगी। सभी मंत्रालय/विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि रिटायरमेंट से कम से कम 3 महीने पहले विजिलेंस क्लियरेंस जारी कर दिया जाए।

2. Bhavishya पोर्टल पर निगरानी और तकनीकी सुधार

पेंशन प्रोसेसिंग ट्रैक करने वाले भविष्य (Bhavishya) पोर्टल को और मज़बूत किया जाएगा। इसमें ऑटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन की सुविधा होगी, ताकि तय समयसीमा से ज़्यादा कोई केस अटका न रहे।

3. पेंशन मित्र की नियुक्ति

हर रिटायर होने वाले कर्मचारी के लिए एक पेंशन मित्र या वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त होगा। यह अधिकारी सभी फॉर्म और औपचारिकताओं में मदद करेगा और पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों का सहयोग करेगा।

4. समयसीमा तय की गई

PPO या e-PPO रिटायरमेंट से 60 दिन पहले जारी किया जाएगा। रिटायरमेंट ड्यूज़ (सेवानिवृत्ति लाभ) रिटायरमेंट के अगले दिन ही भुगतान कर दिए जाएंगे। पहली पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने के आखिरी दिन तक कर्मचारियों को मिल जाएगी।

5. डिजिटल और प्रशासनिक सुधार

सेवा रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटाइज किया जाएगा। Bhavishya और e-HRMS प्लेटफॉर्म्स का सार्वभौमिक इस्तेमाल होगा ताकि त्रुटियों और देरी को कम किया जा सके। सभी मंत्रालयों और विभागों में हाई-लेवल ओवरसाइट कमेटी (HLOC), निगरानी अधिकारी और पेंशन वितरित करने वाले बैंक जिम्मेदार रहेंगे। पूरी प्रक्रिया में बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और e-PPO को अनिवार्य बनाया गया है।

कर्मचारियों के लिए लाभ

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि ये कदम कर्मचारियों के लिए बहुत राहतकारी होंगे और पेंशन में देरी की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। बता दें कि इन नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से रिटायर हो रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अब पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ तेज, पारदर्शी और निश्चित समयसीमा में मिल सकेंगे।

