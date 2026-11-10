रिटायरमेंट के बाद पेंशन का हिस्सा एकसाथ लेने की सुविधा, सरकार ने बताए नियम

मुख्य बातें

Central Government Pensioners: केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़कर उसके बदले एकमुश्त रकम ले सकते हैं। इसे पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हर पेंशनर को मेडिकल जांच कराना जरूरी नहीं है। यह पेंशन की कैटेगरी और आवेदन की तारीख पर निर्भर करता है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को दो ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसके नियमों को क्लियर किया है।

क्या है पेंशन कम्यूटेशन? पेंशन कम्यूटेशन के तहत कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में ले सकता है। इसके बदले उसकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कम हो जाती है। हालांकि, कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स बिना मेडिकल जांच के भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

इन 5 तरह के पेंशनर्स को नहीं कराना होगा मेडिकल टेस्ट CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 12 के मुताबिक, पांच तरह के पेंशनर्स बिना मेडिकल जांच के पेंशन कम्यूट करा सकते हैं।

सामान्य रिटायरमेंट लेने वाले: तय उम्र और सेवा पूरी करके रिटायर होने वाले कर्मचारी।

तय उम्र और सेवा पूरी करके रिटायर होने वाले कर्मचारी। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले: नियमों के तहत अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी।

नियमों के तहत अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी। दूसरी कंपनी में शामिल होने वाले: सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन में शामिल होकर मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी।

मुआवजा पेंशन पाने वाले: जिन कर्मचारियों का स्थायी पद खत्म होने के कारण उन्हें मुआवजा पेंशन मिलती है।

जिन कर्मचारियों का स्थायी पद खत्म होने के कारण उन्हें मुआवजा पेंशन मिलती है। विभागीय या कानूनी कार्रवाई के बाद पेंशन पाने वाले: जिनकी जांच या कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई पूरी होने के बाद पेंशन मंजूर होती है। कुछ शर्तों के तहत प्रोविजनल यानी अस्थायी पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस छूट का लाभ ले सकते हैं।

एक साल के अंदर करना होगा आवेदन बिना मेडिकल जांच के पेंशन कम्यूट कराने के लिए रिटायरमेंट के एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है। अगर इस समयसीमा के बाद आवेदन किया जाता है, तो मेडिकल जांच करानी पड़ सकती है। हालांकि, दो खास मामलों में डेडलाइन की गणना अलग होगी। अगर रिटायरमेंट का आदेश पिछली तारीख से जारी किया गया है, तो एक साल की गिनती आदेश जारी होने की वास्तविक तारीख से होगी। वहीं, विभागीय या कानूनी कार्रवाई के बाद पेंशन मंजूर होने पर समयसीमा संबंधित अंतिम आदेश जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी।

इन 4 कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए मेडिकल जांच जरूरी विभाग के दूसरे मेमोरेंडम के मुताबिक, नियम 18 के तहत इन पेंशनर्स को मेडिकल जांच करानी होगी:

अमान्य पेंशन (Invalid Pension) पाने वाले कर्मचारी।

सजा के तौर पर जबरन रिटायर किए गए कर्मचारी।

अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पाने वाले कर्मचारी।

एक साल की तय डेडलाइन के बाद पेंशन कम्यूटेशन के लिए आवेदन करने वाले एलिजिबल कर्मचारी। इन सभी मामलों में पेंशन कम्यूटेशन की मंजूरी से पहले संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से फिट घोषित होना जरूरी है।