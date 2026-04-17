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Gold Price: सोने और चांदी की खरीद पर बड़ा अपडेट, सरकार ने इन बैंको को दी इंपोर्ट करने की अनुमति, लिस्ट में SBI भी

Apr 17, 2026 03:46 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक सहित कई अन्य बैंकों को गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। यह अनुमित 2029 तक के लिए मिली है। 

Gold Price: सोने और चांदी की खरीद पर बड़ा अपडेट, सरकार ने इन बैंको को दी इंपोर्ट करने की अनुमति, लिस्ट में SBI भी

Gold Price Today: केंद्र सरकार ने 15 बैंकों को सोना और चांदी आयात करने के लिए अनमुति दे दी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का सरकार की तरफ से परमिशन मिला है। बता दें, यह अनुमित 1 अप्रैल से 2026 से 31 मार्च 2029 तक के लिए है। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और Sberbank को सिर्फ गोल्ड आयात करने के लिए परमीशन दी गई है।

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इस रिपोर्ट ने बढ़ाई थी टेंशन

इससे पहले रॉयटर्स ने खबर की थी कि भारतीय बैंकों ने विदेशी सप्लायर्स से सोने और चांदी के इंपोर्ट को रोक दिया था। आधिकारिक तौर पर किसी सरकारी बुलियन इंपोर्ट की मंजूरी ना मिलने की वजह से कंसाइनमेंट कस्टम्स पर ही अटक गए थे। बता दें, इस खबर की वजह से आज शुक्रवार को कल्याण ज्वैलर्स और टाइटन के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिली थी। वहीं, भारत के सबसे बड़े पीएसयू ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी के शेयरों में 16 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई।

टाइटन का शेयर 3% टूटा

कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद 412.25 रुपये के लेवल पर आ गया था। वहीं, टाइटन के शेयरों का रेट 3 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद 4330 रुपये के स्तर पर आ गया था।

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2025 में देश में गोल्ड की डिमांड में गिरावट देखने को मिली थी। तब कुल 710.90 मैट्रिक टन की डिमांड हुई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जोकि पिछले 5 साल में सबसे कम है।

किन-किन बैंकों को मिली है परमिशन

1-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

2-एक्सिस बैंक लिमिटेड

3-बैंक ऑफ इंडिया

4-डच बैंक

5-फेडरल बैंक लिमिटेड

6-एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

7-इंडिस्ट्रीयल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चीन लिमिटेड

8-आईसीआईसीआई बैंक

9-इंडसइंड बैंक

10-इंडियन ओवरसीज बैंक

11- कोटक महिंद्रा बैंक

12-करूर वश्य बैंक

13-पंजाब नेशनल बैंक

14- आरबीएल बैंक लिमिटेड

15-यस बैंक

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किन्हें सिर्फ मिला है गोल्ड इंपोर्ट करने की अनुमति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Sberbank

सोने के रेट में स्थिरता

अप्रैल के महीने में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं। इस दौरान बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट नहीं देखने को मिला है। बुलियन मार्केट में सोने का रेट 150000 के आस-पास बना हुआ है। जोकि रिकॉर्ड हाई की तुलना में काफी कम है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयर बाजार और गोल्ड-सिल्वर में बेचने या फिर खरीदने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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