अब 31 मार्च तक बिना ड्यूटी मंगा सकेंगे चीनी, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन
मुख्य बातें
- चीनी की बढ़ती कीमतों और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है
- सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है
चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है। अब आयातक 31 मार्च 2027 तक टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत बिना आयात शुल्क दिए कच्ची चीनी मंगा सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक ही उपलब्ध थी। बता दें कि त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले चीनी की कीमतें सातवें आसमान पर चली गई थीं। इन कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने तरह-तरह के कदम उठाए। इसी कड़ी में चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात को भी लागू किया गया था, जिसकी डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ गई है।
सरकार की ओर से नोटिफिकेशन
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की एक अधिसूचना के अनुसार में आयात की समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि TRQ के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात की नीति 'फ्री' बनी रहेगी। यानी तय कोटे के भीतर आयात पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार ने करीब एक दशक में पहली बार कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी।
चीनी की कीमतों में गिरावट
बीते कुछ दिनों से चीनी की कीमतों में गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की 24 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद से चीनी की फैक्ट्री-गेट कीमतों में करीब 4-5 फीसदी की गिरावट आई है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से नई सप्लाई बढ़ने के कारण कीमतों पर दबाव बना है। रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या इनमें मामूली और गिरावट आ सकती है। इसकी प्रमुख वजह घरेलू उत्पादन और सप्लाई में बढ़ोतरी है।
बता दें कि हाल ही में अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने सरकार से चीनी मिलों में नए पेराई सत्र के शुरू होने और आपूर्ति बढ़ने का हवाला देते हुए कारोबारियों, थोक उपभोक्ताओं पर लागू भंडारण सीमा को 30 नवंबर के बाद नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है।
संघ ने कहा कि यदि सरकार भंडारण सीमा जारी रखना चाहती है, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सात राज्यों में कारोबारियों के लिए यह सीमा 2,800 टन तथा देश के बाकी हिस्सों में 1,000 टन तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण की अवधि बढ़ाकर 45 दिन की जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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