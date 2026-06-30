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सरकार का बड़ा ऐलान! 15 जुलाई तक इन 40 जरूरी सामानों पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वेस्ट एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने करीब 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी छूट को 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है
  • इस फैसले से प्लास्टिक, दवा, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल जैसे कई उद्योगों को राहत मिलेगी और उत्पादन लागत नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी
सरकार का बड़ा ऐलान! 15 जुलाई तक इन 40 जरूरी सामानों पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी

वेस्ट एशिया में जारी तनाव का असर केवल कच्चे तेल (Crude Oil) तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर की सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित हुई है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के कई महत्वपूर्ण उद्योगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लगभग 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों (Petrochemical Products) के आयात पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट (Customs Duty Waiver) को 15 दिन और बढ़ा दिया है। अब यह छूट 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। पहले यह सुविधा 30 जून तक ही लागू थी।

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वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि देश में आवश्यक पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की कमी न हो और उद्योगों का उत्पादन प्रभावित न हो। सरकार का मानना है कि अगर इन उत्पादों की उपलब्धता बनी रहती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लागत का दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दरअसल, सरकार ने पहली बार 2 अप्रैल 2026 को इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को शून्य (Nil Customs Duty) करने का फैसला लिया था। उस समय वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष और समुद्री रास्तों में बाधा के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी थी। इससे भारत में कई जरूरी केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका थी। अब जबकि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, सरकार ने इस राहत को कुछ और समय के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

किन्हें मिलेगा इसका लाभ?

इस फैसले का फायदा उन उद्योगों को मिलेगा, जो पेट्रोकेमिकल कच्चे माल पर निर्भर हैं। इनमें प्लास्टिक उद्योग, पैकेजिंग कंपनियां, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कई औद्योगिक यूनिट्स शामिल हैं। इन उद्योगों के लिए पेट्रोकेमिकल उत्पाद बेहद जरूरी कच्चा माल होते हैं। अगर इनकी कीमत बढ़ती है या आपूर्ति बाधित होती है, तो तैयार उत्पाद भी महंगे हो जाते हैं।

किन प्रोडक्ट्स पर कस्टम छूट?

सरकार ने जिन उत्पादों पर ड्यूटी छूट जारी रखी है, उनमें मेथनॉल (Methanol), एनहाइड्रस अमोनिया (Anhydrous Ammonia), टोल्यून (Toluene), स्टाइरीन (Styrene), डाइक्लोरोमीथेन (Methylene Chloride), विनाइल क्लोराइड मोनोमर (Vinyl Chloride Monomer), पॉलीब्यूटाडाइन (Polybutadiene), स्टाइरीन-ब्यूटाडाइन (Styrene-Butadiene) और अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन (Unsaturated Polyester Resins) जैसे कई महत्वपूर्ण उत्पाद शामिल हैं। इनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

एक्सपर्ट का कहना है कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण जहाजों के मार्ग प्रभावित हुए हैं। इससे केवल पेट्रोकेमिकल्स ही नहीं, बल्कि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों (Fertilizers) की आपूर्ति पर भी दबाव बना हुआ है। भारत अपनी ऊर्जा और उर्वरक जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर समय-समय पर राहत के कदम उठा रही है।

सरकार का उद्देश्य यह भी है कि उद्योगों की उत्पादन लागत नियंत्रित रहे, जिससे बाजार में महंगाई का दबाव कम किया जा सके। अगर कच्चे माल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो इसका सीधा फायदा अंतिम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। खासकर प्लास्टिक, पैकेजिंग, दवाइयों और ऑटोमोबाइल से जुड़े उत्पादों की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोका जा सकता है।

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फिलहाल, यह राहत 15 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। उसके बाद सरकार वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू डिमांड-सप्लाई की स्थिति का आकलन करेगी। अगर वेस्ट एशिया में तनाव जारी रहता है या सप्लाई चेन पर असर बना रहता है, तो इस छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में भी ऐसे कदम उठाकर उत्पादन और सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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