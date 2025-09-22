Govt employees to get September salary in advance for Durga Puja festivities सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा में ही मिलेगी सैलरी, हुआ ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा में ही मिलेगी सैलरी, हुआ ऐलान

सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर भी पड़ेगा। त्योहारों से पहले वेतन मिलने से लोग खरीदारी में अधिक खर्च कर पाएंगे, जिससे खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 03:27 PM
Govt Employee's: दुर्गा पूजा के अवसर पर असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने सितंबर 2025 का वेतन नियत तिथि से पहले जारी करने का फैसला किया है। सामान्यतः यह वेतन 1 अक्टूबर को दिया जाना था, लेकिन अब इसे त्योहार से पहले ही बांटा जाएगा।

क्या है ऐलान

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा, “आगामी दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर 2025 का वेतन अग्रिम जारी करने का निर्णय लिया है।” उन्होंने आगे बताया कि वेतन डिस्ट्रिब्यूशन की प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू कर दी जाएगी। यानी कर्मचारी तय तिथि से पहले ही अपने खातों में वेतन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रेजरी विभाग मंगलवार से ही वेतन बिल स्वीकार करना शुरू कर देगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों को त्योहारों की खरीदारी और अन्य तैयारियों के लिए अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी। सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा।

कर्मचारियों को फायदा

असम सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर भी पड़ेगा। त्योहारों से पहले वेतन मिलने से लोग खरीदारी में अधिक खर्च कर पाएंगे। इससे खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी। साथ ही, इससे त्योहारों की रौनक और उत्साह भी दोगुना हो जाएगा।

