दुर्गा पूजा से पहले बढ़ेगा DA, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
मुख्य बातें
- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) और अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दे सकती है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए जारी करेगी। दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) और अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (डीए) के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
क्या कह मुख्यमंत्री ने?
मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैंने वित्त सचिव और वित्त मंत्री से अक्टूबर का वेतन दुर्गा पूजा से पहले जारी करने को कहा है। साथ ही, मैंने उन्हें पूजा वाले महीने में अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने का निर्देश दिया है।''
राज्य सरकार के कर्मचारियों को आमतौर पर हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन मिलता है। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो कर्मचारियों को इस वर्ष अक्टूबर के मध्य में होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव से काफी पहले वेतन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता अक्टूबर से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा, ''केंद्र और राज्य के बीच डीए में 42 प्रतिशत का अंतर है। हम इस अंतर को रातोंरात खत्म नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा।''
बंगाल के 7वें वेतन आयोग के बारे में
22 जुलाई को एक प्रस्ताव में राज्य वित्त विभाग ने अपने 7वें वेतन आयोग के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया। विभाग ने कहा कि उम्मीद है कि यह पैनल छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा, हालांकि राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। पैनल से उम्मीद है कि वह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अलग-अलग विभागों, संस्थानों, वैधानिक और गैर-वैधानिक निकायों और निगमों के लिए वेतन, भत्तों और अन्य लाभों (नकद या वस्तु के रूप में), वेतन युक्तिकरण, DA और वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा करेगा।
वेतन आयोग के लिए वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव और 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अतानु चक्रवर्ती को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो पार्थ मुखोपाध्याय, IIM कलकत्ता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पार्थ प्रतिम पाल और राज्य के वित्त सचिव देवी प्रसाद करणम शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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