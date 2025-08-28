सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी डेडलाइन, इस सुविधा का लाभ उठाने का आखिरी मौका

NPS to UPS Switch: सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से वापस UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम / पुरानी पेंशन योजना जैसे लाभ देने वाली स्कीम) में जाने का एक बार का मौका दिया है। यह सुविधा 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। यानी जिन कर्मचारियों को NPS की जगह UPS चुननी है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना होगा। कर्मचारियों को यह फैसला सोच-समझकर लेना होगा क्योंकि यह वन-टाइम स्विच है। एक बार UPS चुन लेने के बाद वे दोबारा NPS में नहीं लौट पाएंगे। UPS में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि NPS पूरी तरह निवेश पर आधारित है, जिसमें रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।