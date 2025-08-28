Govt employees should keep in mind before September deadline nps to ups switch सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी डेडलाइन, इस सुविधा का लाभ उठाने का आखिरी मौका, Business Hindi News - Hindustan
सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी डेडलाइन, इस सुविधा का लाभ उठाने का आखिरी मौका

सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को नोटिफिकेशन भेजकर कर्मचारियों को जानकारी देने को कहा है। लेकिन आखिरकार फैसला कर्मचारी को खुद लेना होगा कि उसके लिए कौन-सी स्कीम बेहतर है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 03:13 PM
NPS to UPS Switch: सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से वापस UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम / पुरानी पेंशन योजना जैसे लाभ देने वाली स्कीम) में जाने का एक बार का मौका दिया है। यह सुविधा 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। यानी जिन कर्मचारियों को NPS की जगह UPS चुननी है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना होगा। कर्मचारियों को यह फैसला सोच-समझकर लेना होगा क्योंकि यह वन-टाइम स्विच है। एक बार UPS चुन लेने के बाद वे दोबारा NPS में नहीं लौट पाएंगे। UPS में निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि NPS पूरी तरह निवेश पर आधारित है, जिसमें रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

क्या है अंतर

  • UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में कर्मचारी को गारंटीड पेंशन मिलती है, जो आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% होती है। यह सुविधा तभी मिलती है जब कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो।
  • NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) पूरी तरह मार्केट-लिंक्ड है। इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा और पेंशन (annuity) इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश किए गए पैसे (शेयर, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ में) का प्रदर्शन कैसा रहा।

बता दें कि यही बुनियादी अंतर इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं।

टाइमलाइन और शर्तें

  • कर्मचारियों को यह स्विच करने का फैसला रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से 3 महीने पहले करना होगा। इसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।
  • यह सुविधा उन मामलों में नहीं मिलेगी जहां कर्मचारी को बरखास्त किया गया हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो, या फिर सजा के तौर पर जबरन रिटायरमेंट दी गई हो।
  • जो कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे अपने आप ही UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के दायरे में रहेंगे।

क्यों अहम है

अभी डेडलाइन में सिर्फ एक साल से थोड़ा ज़्यादा समय बचा है, इसलिए वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं कि कर्मचारियों को अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए।

  • जोखिम उठाने की क्षमता: NPS में बाज़ार का जोखिम है, लेकिन लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है।
  • नौकरी की अवधि: UPS में पूरी पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब लंबी सेवा (25 साल) पूरी हो।
  • रिटायरमेंट योजनाएं: युवा कर्मचारी NPS की लचीलापन पसंद कर सकते हैं, जबकि रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुके कर्मचारियों के लिए UPS की गारंटी वाली पेंशन ज़्यादा सुरक्षित रहेगी।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए

विशेषज्ञों की सलाह है कि कर्मचारी अभी से समीक्षा शुरू करें:

  • अपनी कुल सेवा अवधि और रिटायरमेंट तक बचे सालों का आकलन करें।
  • देखें कि UPS से मिलने वाली गारंटीड पेंशन और NPS से मिलने वाले संभावित कोष (Corpus) और रिटर्न में कितना अंतर होगा।
  • दोनों स्कीमों से मिलने वाले टैक्स लाभ और टैक्स बोझ को समझें।

बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को नोटिफिकेशन भेजकर कर्मचारियों को जानकारी देने को कहा है। लेकिन आखिरकार फैसला कर्मचारी को खुद लेना होगा कि उसके लिए कौन-सी स्कीम बेहतर है।

