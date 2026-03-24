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मात्र 1 घंटे में ब्लॉक होगा गलत या भ्रामक कंटेंट, सरकार ला रही ये नया नियम; सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ेगी मुश्किल

Mar 24, 2026 11:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट हटाने की समय सीमा को और कम करने पर विचार कर रही है। पहले जहां 24-36 घंटे का समय था, उसे घटाकर 2-3 घंटे किया गया और अब इसे सिर्फ 1 घंटे तक लाने की योजना पर चर्चा चल रही है। इसका मकसद गलत, अवैध या भ्रामक कंटेंट को तेजी से हटाना है, ताकि वह वायरल न हो सके। 

मात्र 1 घंटे में ब्लॉक होगा गलत या भ्रामक कंटेंट, सरकार ला रही ये नया नियम; सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ेगी मुश्किल

सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या गैरकानूनी कंटेंट को हटाने के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। अब खबर है कि कंटेंट हटाने का समय 2-3 घंटे से घटाकर सिर्फ 1 घंटे करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को 2-3 घंटे के अंदर हटाना होता है। लेकिन, अब सरकार सोच रही है कि इस समय सीमा को और कम करके 1 घंटे कर दिया जाए। हालांकि, यह अभी शुरुआती चरण में है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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पहले क्या नियम थे?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने फरवरी में नए IT नियम लागू किए थे। इससे पहले कंटेंट हटाने का समय 24 से 36 घंटे था, जिसमें अब 2 से 3 घंटे लगते हैं। यह दुनिया में सबसे तेज कंटेंट हटाने के नियमों में से एक माना जा रहा है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

सरकार का मानना है कि गलत या भ्रामक कंटेंट तेजी से वायरल हो जाता है। जल्दी हटाने से उसका असर कम किया जा सकता है। टेक कंपनियों के पास अब बेहतर टेक्नोलॉजी है।

किन मंत्रालयों को मिल सकती है ताकत?

सरकार यह भी सोच रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (Ministry of Home Affairs), मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (Ministry of External Affairs), मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (Ministry of Defence), मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग (Ministry of Information and Broadcasting) को भी सीधे कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार दिया जाए।

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कंपनियों और यूजर्स की चिंता

कई टेक कंपनियां जैसे Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) का कहना है कि इतने कम समय में कंटेंट हटाना मुश्किल हो सकता है और ऑपरेशनल चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि कई बार सामान्य या मजाकिया पोस्ट भी हटाए जा रहे हैं। इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर असर पड़ सकता है।

क्या बदलेगा आगे?

सरकार आपत्तिजनक कंटेंट की परिभाषा भी और सख्त कर सकती है, जिसमें फेक न्यूज, आपत्तिजनक वीडियो, देश-विरोधी या भ्रामक कंटेंट शामिल हो सकते हैं।

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सरकार का फोकस अब तेजी से कंटेंट हटाने और ऑनलाइन स्पेस को कंट्रोल करने पर है। अगर नया नियम लागू होता है, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले लोगों को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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