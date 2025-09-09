govt allows sticker price revisions on unsold stock after gst rate cuts स्टॉक में रखे आइटम के MRP को 31 दिसंबर तक बदल लीजिए, सरकार ने दी सलाह, Business Hindi News - Hindustan
स्टॉक में रखे आइटम के MRP को 31 दिसंबर तक बदल लीजिए, सरकार ने दी सलाह

बीते 3 सितंबर को जीएसटी दरों को मोटे तौर पर दो स्लैब 5% और 18% में समाहित कर दिया गया। पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया। वहीं, लग्जरी आइटम्स पर 40% की दर तय की गई। ये दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं।

Tue, 9 Sep 2025
GST News: केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरर से जीएसटी दरों में बदलाव के अनुसार बिना बिके भंडार यानी पुराने स्टॉक पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बदलने के लिए कहा है। इसके साथ सरकार ने कंपनियों को विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के जरिये उपभोक्ताओं को सूचित करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि सरकार ने अलग-अलग उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी को कम कर दिया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''नई जीएसटी दरों के अनुसार मैन्युफैक्चरर, पैकर और आयातक 31 दिसंबर, 2025 तक (या भंडार रहने तक) बिना बिके भंडार पर एमआरपी बदल सकते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि संशोधित कीमतें केवल जीएसटी में हुए बदलाव को ही दिखाएंगी। मंत्री ने कहा कि नया एमआरपी स्टिकर, स्टाम्प या ऑनलाइन प्रिंट के साथ दिखाना चाहिए। साथ ही पुराना एमआरपी भी दिखाई देना चाहिए। जोशी ने कहा कि कीमत में कोई भी वृद्धि या कमी केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही हो सकती है।

क्या कुछ बदल रहा है?

बीते 3 सितंबर को जीएसटी दरों को मोटे तौर पर दो स्लैब 5% और 18% में समाहित कर दिया गया। पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया। वहीं, लग्जरी आइटम्स पर 40% की दर तय की गई। इस बदलाव के फैसले से कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स में भारी कटौती होगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था। इसी तरह, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पहले से पैक नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो जाएगा। इस तरह 400 से ज्यादा आइटम पर राहत मिली है। इसका फायदा ग्राहकों को तो मिलेगा लेकिन कंपनियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को शॉर्ट टर्म में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पुराने स्टॉक का मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होगी।

