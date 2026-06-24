नवरत्न कंपनी में सरकार बेच रही हिस्सेदारी, शेयर 5% टूटा; निवेशकों के लिए मौका या रिस्क?
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार OFS के जरिए IRFC में अपनी 1% हिस्सेदारी बेच रही है, जो करीब 13.06 करोड़ शेयरों के बराबर है
- इस खबर के बाद IRFC का शेयर 5% से ज्यादा टूटकर 93.59 रुपये तक पहुंच गया
- इससे पहले इस साल कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जीआईसी में भी OFS लाया जा चुका है
सरकार की ओर से हिस्सेदारी बिक्री (OFS) की घोषणा के बाद रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन (IRFC) के शेयर बुधवार को दबाव में रहे। नवरत्न कंपनी IRFC का शेयर 5% से ज्यादा टूटकर 93.59 रुपये तक पहुंच गया। मंगलवार को शेयर 98.67 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि बुधवार को 94 रुपये पर खुला।
सरकार बेच रही है 13 करोड़ से ज्यादा शेयर
केंद्र सरकार OFS के जरिए IRFC में अपनी 1% हिस्सेदारी बेच रही है, जो करीब 13.06 करोड़ शेयरों के बराबर है। इसके अलावा सरकार ने 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प (ग्रीनशू ऑप्शन) भी रखा है। यानी मांग अच्छी रहने पर कुल 2% हिस्सेदारी बाजार में आ सकती है।
IRFC ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि OFS का फ्लोर प्राइस 91 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह शेयर के पिछले बंद भाव से करीब 7.5% कम है। नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए OFS बुधवार को खुला, जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को इसमें हिस्सा ले सकेंगे।
सरकार की हिस्सेदारी अभी 84.65%
मार्च 2026 तिमाही के अंत तक IRFC में सरकार की हिस्सेदारी 84.65% थी, जबकि रिटेल निवेशकों के पास 9.68% हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी बिक्री के बाद बाजार में शेयरों की उपलब्धता (फ्री फ्लोट) बढ़ेगी, जिससे स्टॉक की लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है।
एक्सपर्ट्स की राय: मौका भी, सावधानी भी
INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दसानी के मुताबिक IRFC का OFS केवल डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की रेलवे पीएसयू शेयरों में आगे की संभावनाओं पर राय का भी परीक्षण है।
उनका कहना है कि IRFC रेलवे कैपेक्स फाइनेंसिंग के केंद्र में है और इसका बिजनेस मॉडल सरकारी समर्थन से जुड़ा हुआ है, जिससे बैलेंस शीट का जोखिम कम रहता है। हालांकि, रेलवे शेयरों में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी आ चुकी है, इसलिए वैल्यूएशन अब पहले जितना आकर्षक नहीं माना जा सकता।
रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए?
कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के महेश ओझा का मानना है कि 91 रुपये का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार कीमत के मुकाबले आकर्षक दिखता है, लेकिन रिटेल निवेशकों को OFS में भाग लेने से पहले यह देखना चाहिए कि संस्थागत निवेशकों की मांग कैसी रहती है और अंतिम कट-ऑफ प्राइस क्या निकलती है।
क्यों अहम है यह OFS?
IRFC भारतीय रेलवे की प्रमुख फाइनेंसिंग कंपनी है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का यह कदम उसके विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले इस साल कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जीआईसी में भी OFS लाया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें