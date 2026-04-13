LPG सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई पर सरकार का नया अपडेट, आपको जानना जरूरी
LPG Booking Updates: सरकार ने एलपीजी की बुकिंग के बारे में कहा है कि अब लगभग 95% उपभोक्ता ऑनलाइन तरीकों जैसे IVRS, एसएमएस, व्हाट्सऐप और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है।
एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई पर केंद्र सरकार का नया अपडेट आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से स्थिर है और इसकी कहीं कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करने और जिम्मेदारी के साथ गैस उपयोग करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मजबूती के चलते, एलपीजी की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि देशभर के घरों में बिना किसी रुकावट के सप्लाई बनी रहे।
95% उपभोक्ता कर रहे ऑनलाइन बुकिंग
मंत्रालय ने एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। अब लगभग 95% उपभोक्ता ऑनलाइन तरीकों जैसे IVRS, एसएमएस, व्हाट्सऐप और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे इन सुविधाजनक और कारगर डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करते रहें, ताकि गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगे और सेवा सुचारू बनी रहे।
HP Gas पर कैसे बुक करें सिलेंडर
WhatsApp: 9222201122
मिस्ड कॉल: 9493602222
IVRS: 8888823456
ऐप: HP Pay
वेबसाइट: myhpgas.in
भारत गैस पर कैसे बुक करें सिलेंडर
WhatsApp: 1800 22 4344
मिस्ड कॉल: 7710955555
IVRS: 7715012345
ऐप: Hello BPCL
वेबसाइट: my.ebharatgas.com
इंडेन गैस पर कैसे बुक करें सिलेंडर
WhatsApp: 7588888824
मिस्ड कॉल: 8454955555
IVRS: 7718955555
ऐप: Indian Oil One
वेबसाइट: cx.indianoil.in
बिना एड्रेस प्रूफ के मिल रहा 5 किलो का सिलेंडर
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के इंडेन ने के 5 किलो के सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के भी, छात्रों, कामकाजी युवाओं और प्रवासी कामगारों के लिए उपलब्ध हैं। इंडेन ने कहा है कि अफवाहों से दूर रहें और बिना चिंता अपनी रसोई को चालू रखें। हम हर दिन आपके घर तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बीपीसीएल भी दे रहा 5 किलो वाला सिलेंडर मगर आईडी प्रूफ जरूरी
बीपीसीएल ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए भारतगैस मिनी 5 किलोग्राम के सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं। ग्राहक आसानी से नजदीकी भारतगैस वितरक के पास जाकर, कोई भी वैलिड पहचान पत्र (ID Proof) ले जाकर भारतगैस मिनी ले सकते हैं। lसबसे जरूरी बात ये है कि सिलेंडर को पांच साल के भीतर वापस भी किया जा सकता है, जिसमें 50% की धनवापसी (रिफंड) मिलती है। इसने भी इंडेन की तरह ही कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना आधार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
इनपुट: ANI
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें