Vi को बड़ी राहत! सरकार ने करीब ₹23,000 करोड़ का AGR बकाया घटाया, अब ऊपर चढ़ेगा शेयर?
सरकार ने Vi (Vodafone Idea) को बड़ी राहत देते हुए उसके AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया को करीब ₹23,000 करोड़ घटा दिया है और भुगतान की समयसीमा को भी कई साल आगे बढ़ा दिया है। इससे कंपनी को फिलहाल कैश फ्लो में राहत मिलेगी और बिजनेस सुधारने का मौका मिलेगा।
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को सरकार से बड़ी राहत मिली है। कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को घटाकर ₹87,695 करोड़ से ₹64,046 करोड़ कर दिया गया है, यानी करीब ₹23,000 करोड़ की राहत दी गई है, जो कंपनी के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। यह फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए AGR की गणना की समीक्षा करने को कहा गया था। इस राहत से वोडाफोन आइडिया को फिलहाल आर्थिक दबाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि कंपनी पहले से ही भारी कर्ज और कमजोर कैश फ्लो से जूझ रही है।
भुगतान समयसीमा में भी बड़ा बदलाव
सिर्फ बकाया कम करना ही नहीं, बल्कि भुगतान की समयसीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनी को तुरंत पैसे चुकाने की जरूरत नहीं होगी। cnbctv18 की रिपोर्ट के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2032 (FY32) से अगले चार साल तक हर साल कम से कम ₹100 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसके बाद बाकी रकम को वित्त वर्ष 2036 से 2041 के बीच 6 बराबर किस्तों में चुकाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर कंपनी को बड़ी रकम चुकाने के लिए करीब 10 साल का समय मिल गया है। इससे कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने, निवेश बढ़ाने और नेटवर्क मजबूत करने का मौका मिलेगा।
हालांकि, यह राहत काफी बड़ी है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज अभी भी लगभग ₹2 लाख करोड़ के आसपास है, जो उसके लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी मजबूत कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी जारी है। ऐसे में कंपनी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा।
शेयर में हल्की गिरावट
30 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) के शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक NSE पर ₹10.18 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹0.11 यानी करीब 1.07% नीचे रहा। दिनभर के कारोबार में शेयर पर हल्का दबाव बना रहा, हालांकि बड़ी गिरावट नहीं आई, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।
फिर भी सरकार की इस पहल को कंपनी के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। इससे वोडाफोन आइडिया को नए निवेश जुटाने 4G-5G नेटवर्क सुधारने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने का मौका मिल सकता है। यह राहत अल्पकालिक (short-term) राहत जरूर देती है, लेकिन लंबी अवधि (long-term) में कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति अपनानी होगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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