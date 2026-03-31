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गैस महंगी! सरकार ने बढ़ाई इसकी कीमत, CNG-PNG पर पड़ेगा सीधा असर

Mar 31, 2026 10:06 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकार ने ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए APM गैस की कीमत बढ़ाकर USD 7 प्रति mmBtu कर दी है, जो पहले USD 6.75 थी। यह गैस देश के लगभग 60% घरेलू उत्पादन का हिस्सा है, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर CNG, PNG, बिजली और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर पर पड़ सकता है।

गैस महंगी! सरकार ने बढ़ाई इसकी कीमत, CNG-PNG पर पड़ेगा सीधा असर

अब गैस की कीमतों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने अचानक APM गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसकी नई कीमतें USD 7/MMBtu कर दी गई हैं, जो पहले USD 6.75/MMBtu थी। सुनने में यह छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है। आइए इस जरा विस्तार से समझते हैं कि इस बढ़ोतरी से आप पर क्या असर पड़ सकता है?

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क्या है APM गैस और क्यों बढ़ी कीमत?

ONGC और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां पुराने गैस क्षेत्रों से जिस गैस का उत्पादन करती हैं, उसे एपीएम (Administered Price Mechanism) गैस कहा जाता है, यानी कि APM को पुराने और सरकारी फील्ड से प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी कीमत भी सरकार तय करती है। यह गैस भारत के कुल घरेलू उत्पादन का करीब 60% हिस्सा है।

आपको बता दें कि सरकार ने 2023 में एक नया फॉर्मूला बनाया था, जिसके तहत गैस की कीमत इंडियन क्रूड बास्केट (Indian Crude Basket) के औसत का 10% रखी जाती है। उसी फॉर्मूले के आधार पर अब कीमत बढ़ाकर USD 7 कर दी गई है।

आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा?

यह फैसला सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों और कई इंडस्ट्री पर इसका असर दिखेगा। इसके चलते CNG महंगी हो सकती है, जिससे गाड़ियों का खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा रसोई गैस (PNG) महंगी हो सकती है और फर्टिलाइजर की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे खेती-किसानी की लागत हो सकती है। साथ ही बिजली उत्पादन पर असर देखने को मिल सकता है, जिससे बिजली दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

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क्या है ग्लोबल वजह ?

इस बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ा कारण वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट (West Asia conflict) भी है। इस तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें एक महीने में लगभग 50% बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी महंगी हो रही है।

कंपनियों को क्या फायदा?

इस फैसले से ONGC और Oil India जैसी कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, जिससे वे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर पाएंगी और देश में गैस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही नए कुओं से निकलने वाली गैस पर 20% प्रीमियम भी दिया जा रहा है, जिससे एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा मिलेगा।

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भारत अभी भी गैस के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ऐसे में सरकार का फोकस है कि घरेलू उत्पादन बढ़े और सप्लाई मजबूत हो। यही वजह है कि कीमतों में यह बदलाव किया गया है।गैस की कीमत में यह बढ़ोतरी छोटी जरूर है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे हर सेक्टर और आम आदमी की जेब पर दिखेगा। आने वाले समय में CNG, PNG और बिजली के बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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