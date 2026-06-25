IPO निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी! SEBI ने एक साथ 3 कंपनियों को दी मंजूरी, खुल सकते हैं बड़े मौके

शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। SEBI ने तीन कंपनियों टोरेंट गैस (Torrent Gas), कानोहर इलेक्ट्रिकल्स (Kanohar Electricals) और सत्या एजेंसीज (Sathya Agencies) के IPO प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन कंपनियों का शेयर बाजार में लिस्ट होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SEBI की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कंपनियां तय समयसीमा के भीतर अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर सकती हैं और उसके बाद आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले महीनों में आईपीओ बाजार एक बार फिर काफी सक्रिय दिखाई दे सकता है।

सबसे ज्यादा चर्चा टोरेंट ग्रुप की कंपनी टोरेंट गैस को लेकर हो रही है। टोरेंट गैस देश की प्रमुख सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शामिल है और घरेलू तथा औद्योगिक ग्राहकों को पाइप्ड गैस और सीएनजी सेवाएं उपलब्ध कराती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) आधारित हो सकता है, यानी कंपनी नई पूंजी नहीं जुटाएगी बल्कि मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अगर यह आईपीओ सफल रहता है, तो टोरेंट गैस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और टोरेंट पावर के बाद ग्रुप की तीसरी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी।

वहीं, उत्तर प्रदेश स्थित ट्रांसफॉर्मर निर्माता कानोहर इलेक्ट्रिकल्स भी निवेशकों के बीच दिलचस्पी पैदा कर रही है। कंपनी लगभग 300 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू के जरिए पूंजी जुटाना चाहती है। इसके अलावा प्रमोटर ग्रुप भी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी इस धन का उपयोग अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करना चाहती है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती बिजली मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से उसके कारोबार को भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है।

तीसरी कंपनी सत्या एजेंसीज है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रिटेल चेन मानी जाती है। कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसमें फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल होंगे। कंपनी जुटाई गई राशि का उपयोग कर्ज कम करने, अपनी सहायक कंपनी में निवेश बढ़ाने और विस्तार योजनाओं के लिए करेगी। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में तेजी और उपभोक्ता डिमांड बढ़ने से कंपनी को भविष्य में अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि हाल के महीनों में भारतीय आईपीओ बाजार में निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ी है। कई कंपनियों के आईपीओ को शानदार सब्सक्रिप्शन मिला है और लिस्टिंग के बाद भी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। ऐसे में टोरेंट गैस, कानोहर इलेक्ट्रिकल्स और सत्या एजेंसीज के आईपीओ पर भी निवेशकों की नजरें टिक गई हैं।

हालांकि, एक्सपर्ट निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्ज, मुनाफा, वैल्यूएशन और भविष्य की योजनाओं का अच्छी तरह अध्ययन जरूर करें। केवल चर्चा या लोकप्रियता के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा साबित हो सकता है।